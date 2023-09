La città con la più alta densità di ristoranti in Italia? È Milano, che vince anche su Instagram

Città che vai, piatto che trovi. E, soprattutto, città che vai e scelta che trovi. Talvolta resa difficilissima dal numero di ristoranti e di opzioni che ci troviamo di fronte. Nessuna, in questo senso, è come Milano, la la città “al top” da visitare per i buongustai, con ben 7,16 ristoranti per chilometro quadrato. Tra i piatti tipici della cucina meneghina, in primis, il risotto, ma anche cotolette e ravioli, con centinaia di indirizzi diversi in cui gustarli, su cui spicca il “Risoelatte Duomo”, almeno secondo il sito di intrattenimento “Casinonline”, che ha analizzato il numero di ristoranti per chilometro quadrato delle trenta città più popolate d'Italia, individuando il miglior ristorante dove gustare i piatti tipici, per ciascuna di esse.

Al secondo gradino del podio, troviamo Firenze, altra città ricca di locali dove esplorare la tradizione culinaria locale (oltre 5 ristoranti per chilometro quadrato) con la famosa ribollita, il lampredotto, i cantuccini, ma soprattutto “sua maestà” la fiorentina. Dove gustarla? La scelta è ricaduta su “Le Volte” come il ristorante perfetto per gustare la più buona bistecca di Firenze. Al terzo posto, c’è Torino che presenta quasi quattro ristoranti per chilometro quadrato. Il brasato e la bagna cauda sono sicuramente tra le ricette più conosciute, ma per chi è appassionato di primi piatti e vuole gustare agnolotti, ravioli e tagliolini, il miglior locale in cui assaggiare la pasta fresca, spiega il sito, è “Brun - Pasta Fresca”.

Appena giù dal podio, c’è Napoli, patria indiscussa della pizza: la “Pizzeria Sorbillo” viene indicata come la migliore in cui gustarne una. Ma non mancherà la scelta negli oltre 360 ristoranti per tutta la città (3,09 per chilometro quadrato). Un giro a Bologna (1,72 ristoranti per chilometro quadrato) non può non prevedere una pausa con un buon piatto di pasta con il famoso ragù alla bolognese. La città chiude la top cinque e viene consigliato il ristorante “Al Cambio” per gustare pasta fresca di ogni tipo con ragù, dolci tipici come zuppa inglese e zabaione e un buon Sangiovese per accompagnare il tutto. Ma per gli amanti di tortellini e lasagne c’è l’imbarazzo della scelta con gli oltre 240 ristoranti presenti in città.

Milano e Firenze che conquistano il primo e secondo posto anche tra le città con il maggior numero di hashtag su Instagram. Il capoluogo lombardo ha raggiunto la cifra di 125.168 hashtag per chilometro quadrato sulla nota piattaforma social. Al terzo posto, Napoli, che precede Latina e Palermo.

