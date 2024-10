La “Città Italiana del Vino” 2025? I Castelli Romani, un simbolo della storia del vino italiano

La Città Italiana del Vino 2025? Sono i dieci Comuni dei Castelli Romani, con Marino come capofila e Nemi alla regia (affiancati da Ariccia, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano e Velletri), eletti dalle Città del Vino, che, il 27 ottobre nella Convention a Stresa, conferiranno il riconoscimento ad uno dei territori più importanti tra quelli che hanno fatto la storia del vino italiano, grazie a vini come il Frascati, ma che, complessivamente, vanta due Docg (Frascati Superiore e Cannellino) e sette Doc (Frascati, Castelli Romani, Marino, Velletri, Colli Albani, Colli Lanuvini e Monte Compatri-Colonna), simbolo di una tradizione secolare che ha saputo innovarsi mantenendo viva la sua identità.

“Dalle storiche vigne urbane a una visione moderna e sostenibile, i Castelli Romani hanno saputo coniugare tradizione e innovazione - spiega Angelo Radica, presidente Città del Vino - questo territorio esprime grandi potenzialità non solo nel settore enologico, ma anche dal punto di vista socio-economico, turistico e ambientale, sempre alla ricerca della sostenibilità”.

Un 2025 che vedrà, dunque, i Castelli Romani promuovere un calendario di eventi, enogastronomici e culturali, che coinvolgeranno tutti i dieci Comuni, valorizzando la cultura del vino e attirando visitatori ed esperti da tutta Italia e dall’estero, e dando ulteriore impulso alla promozione del territorio e creando nuove opportunità per il settore vitivinicolo locale e per l’enoturismo. Comuni che, sottolineano come, “un motivo di orgoglio è anche il passaggio di testimone dai Comuni del Gran Monferrato e dell’Alto Piemonte terre di grande prestigio nel mondo del vino”. A supportare la candidatura dei Castelli Romani, anche il Ministero dell’Agricoltura, la Regione Lazio, Roma Capitale e la Camera Commercio di Roma.

