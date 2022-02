La cosmetica incontra il food e la bistecca alla fiorentina e la pomarola diventano bagnoschiuma

Chi lo avrebbe detto che per sentire il tipico odore sprigionato dalla bistecca alla fiorentina alla brace non è più necessario entrare in un’osteria, fare la fila alle casse di una sagra (quando si poteva ...) o mettersi amabilmente a parlare di calcio in giardino con il vicino di casa nel brunch della domenica? No, il fuoco acceso non è più obbligatorio, adesso basta aprire un tappo di un flacone, riempire la vasca da bagno di acqua calda e lasciarsi “avvolgere” dal profumo della bistecca. Dal palato alla pelle, e non è uno scherzo, perché il bagnoschiuma alla bistecca fiorentina, da qualche anno, è diventato realtà grazie ad un’azienda di Firenze, la Experimenta, guidata dall’imprenditore Duccio Cresci.

Non è la prima volta che questa realtà, attiva da oltre 25 anni, unisce la cosmetica con gli odori più amati e riconoscibili del cibo. Un esempio è il bagnoschiuma al cioccolato di cui sono stati dei pionieri. Dal piatto alla vasca, non sarà, però, una mossa azzardata quella di un prodotto per la pelle con un odore alla bistecca? In Italia dove la cucina è qualcosa di sacro, molti probabilmente la penseranno così. Ma Duccio Cresci è uno che sa quello che fa, studia, analizza, cerca il target giusto. L’inizio è stato con il bagnoschiuma al cioccolato, ispirato dai profumi sentiti in un bar di Praga, poi è toccato al pane toscano, alla pizza, fragole & champagne, il cappuccino, il caffè. Ha creato un “filone” che è stato da ispirazione per molti. E questa volta sfodera un bis tipico dei menù toscani: come “primo” il bagnoschiuma alla pomarola e, a seguire, quello alla “fiorentina”. Buon appetito, pardon, buon relax sotto la doccia. “In molti mercati stranieri (Oriente, Usa) amano i nostri odori, i nostri profumi e il profumo della Pomarola ci rappresenta dovunque è l’Italia” ha spiegato Duccio Cresci su Facebook.

Anche se una bistecca alla fiorentina, e i buongustai concorderanno, è sempre meglio averla sul piatto con accanto un buon calice di buon vino ...

