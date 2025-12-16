La Cucina Italiana Unesco “nelle mani” del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

La Cucina Italiana, riconosciuta nei giorni scorsi, Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco, è ora “nelle mani” del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che, oggi al Quirinale a Roma, ha incontrato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed alcuni suoi Ministri. Tra i quali, il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che sottolinea come “oggi è stato un onore consegnare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la targa della Cucina Italiana, diventata Patrimonio dell’Unesco. È stato un grande risultato per l’Italia, ottenuto dopo due anni di intenso lavoro. Non potevo non consegnarne il simbolo al rappresentante di tutti gli italiani, ne sarà il miglior custode”. L’occasione è stata la tradizionale colazione di lavoro con la quale il Presidente Sergio Mattarella, in vista del prossimo Consiglio Europeo di Bruxelles, ha ricevuto al Quirinale, la Premier Meloni, il vice Premier e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ed i Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano.

