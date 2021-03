La “Divina” Federica Pellegrini testimonial delle stelle dell’annata 2020 del Brunello di Montalcino

La “Divina” Federica Pellegrini per il Brunello di Montalcino: è la pluricampionessa olimpica e mondiale di nuoto la testimonial delle stelle che saranno assegnate all’annata 2020, l’ultima vendemmia del Brunello, celebrata dall’iconica formella firmata da una delle sportive più vincenti di sempre e che riproduce il suo tatuaggio simbolo, l’Araba Fenice, che risale ad un momento difficile della sua carriera, nel 2006, ma che si è poi trasformato in portafortuna. Un simbolo di quella rinascita e quella resilienza, che le hanno permesso di conquistare una serie di record e medaglie diventando un’icona della sua disciplina e che ora le fanno volgere ancora una volta lo sguardo verso le prossime Olimpiadi di Tokyo. Nell’attesa, sarà lei la protagonista della presentazione del rating - da 1 a 5 stelle - assegnato alla nuova annata del Brunello di Montalcino a “Benvenuto Brunello Off 2021”, online e sui social il 6 marzo, con la “regia” del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, (ore 10:30, sul sito del Consorzio, su Facebook e Instagram). E che WineNews ripercorrerà in un video-racconto dedicato al Brunello ed al suo territorio, a partire dall’ultima vendemmia e dalle due grandi annate consecutive 2015 e 2016, presenti insieme sui mercati e raccontate per noi da due “presentatori d’eccezione” come James Suckling e Monica Larner, due delle “voci” più influenti della critica enologica mondiale (e due vendemmie alle quali è dedicata la monografia “I Quaderni di WineNews - Il Brunello di Montalcino” n. 182 di gennaio 2021). Ed ancora, dalle valutazioni dell’annata 2020 al Premio Leccio d’Oro, in un excursus storico e culturale su ciò che rende particolare il territorio del Brunello di Montalcino.

