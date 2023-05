La Franciacorta incontra la moda, tra sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica

“Franciacorta e Camera Nazionale della Moda Italiana condividono valori e obiettivi da anni: realtà come le nostre sono importanti per fare sistema e guardare insieme nella stessa direzione, per condividere e trovare soluzioni comuni che portano a un vantaggio competitivo che vada a beneficio di tutto il settore, sempre nel rispetto delle persone e dell’ambiente”: così Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta, ha accolto i manager della sostenibilità dei più importanti brand della moda (da Bottega Veneta a Diesel, da Ferragamo a Gruppo Max Mara, da Moncler a OTB, da Prada a Quantis, da Staff International a Valentino, da Versace al Gruppo Ermenegildo Zegna) che, da dieci anni, lavorano insieme, grazie al tavolo creato da Camera Nazionale della Moda Italiana, per una giornata di attività tra visite in cantina e tavoli di lavoro, insieme ai ricercatori dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e ai docenti delle Università di Milano, Bologna e Brescia, in cui si è parlato di sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, ma anche di ecosistemi e zoonosi, grazie al contributo di alcuni membri del comitato scientifico del Wwf.

Camera Nazionale della Moda Italiana e Consorzio Franciacorta, che già collaborano da tempo per raccontare e promuovere lo stile italiano, hanno scritto così un altro capitolo importante, creando un tavolo di confronto congiunto sulle tematiche della sostenibilità, sulle quali entrambi lavorano da oltre dieci anni. L’obiettivo è condividere quanto fatto, quanto si sta facendo e quanto si farà da entrambe le parti, in termini di ricerca, redazione di linee guida e manifesti sulla sostenibilità e fare sistema per mettere a servizio degli altri le competenze acquisite e i risultati raggiunti.

