“La Generosità”: ecco il carattere di Ornellaia 2021, che debutta sul mercato il 1 aprile

“La Generosità”: ecco il carattere di Ornellaia 2021, icona di Bolgheri e del vino mondiale, frutto un’annata di equilibri delicati, di acqua e di sole, e di una terra “nobile” capace di donare alle viti tutta la sua energia, unendosi a quella del mare. Ad interpretarlo, la storica Tenuta dell’Ornellaia, “gioiello” del Gruppo Frescobaldi, ha chiamato la rinomata artista italiana Marinella Senatore, che ha lavorato sul tema attraverso il suo linguaggio d’elezione, il collage, nel progetto “Vendemmia d’Artista”, tra le più importanti e prestigiose iniziative di mecenatismo in Italia e nel mondo, che, all’edizione n. 16, fino ad oggi ha donato oltre 2,5 milioni di dollari alla cultura mondiale alle istituzioni culturali internazionali. Il debutto sul mercato, sarà il 1 aprile e anche quest’anno in ogni cassa da 6 bottiglie da 0,75 litri, una è vestita con l’etichetta speciale firmata dall’artista.

Il progetto “Vendemmia d’Artista” è nato con la vendemmia 2006 per sostenere progetti culturali. Ogni anno un artista internazionale viene invitato a interpretare il carattere dell’annata creando una serie di opere che personalizzano le bottiglie. Ad ogni edizione una serie di grandi formati (Doppia Magnum, Imperiali e una Salmanazar) impreziositi dall’artista, vengono battuti all’asta da Sotheby’s. Il ricavato è andato a supportare restauri e musei e, da sei anni, è devoluto esclusivamente alla Fondazione Solomon R.Guggenheim a sostegno dell’innovativo programma “Mind’s Eye” che permette l’accesso all’arte alle persone non vedenti o ipovedenti. Oggi “Vendemmia d’Artista” è un progetto riconosciuto a livello internazionale per il suo valore culturale e trasversale.

Cuvée di Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot, il Bolgheri Rosso Superiore Doc Ornellaia, esprime ogni anno lo spirito delle parcelle dove nasce ma ogni volta lo fa con la sua personalità. In sintonia con il carattere di quest’anno, Ornellaia 2021 abbraccia il degustatore con una magnificenza di sensazioni. Persistente e vibrante, porta con sé una sensazione di freschezza aromatica ed eleganza che ne fa un’espressione irresistibile per gli appassionati e i collezionisti.

Il clima mite e le piogge della prima parte dell’anno 2021 hanno permesso di costituire adeguate riserve idriche nei terreni della Tenuta dell’Ornellaia. Acqua preziosa restituita alle viti durante i mesi estivi caldi e caratterizzati dalla quasi assenza di precipitazioni.

“Proprio la generosità dei nostri suoli, insieme al lavoro preciso del team in vigna, ha portato alla raccolta di un’uva sana e dal grande potenziale qualitativo - spiega Lamberto Frescobaldi, presidente Marchesi Frescobaldi - e in onore alla nobiltà di questa terra, il carattere da noi scelto per Ornellaia 2021 è la parola “Generosità””. Anche Marco Balsimelli, direttore di produzione Ornellaia, ritrova nel calice il carattere dell’annata: “Ornellaia 2021 è un vino estremamente espressivo e complesso. Ai sentori di macchia mediterranea, bacche di ginepro e classici profumi di ribes nero, corrisponde all’assaggio un vino dalla densità importante e con una trama tannica carnosa che riempie il palato con precisione, lunghezza e sapidità”.

