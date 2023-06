La guida definitiva alle migliori “Cacio & Pepe” in Italia e nel mondo, firmata da Aldo Fiordelli 

È uno dei grandi piatti della tradizione gastronomica romana, conosciuto in tutto il mondo: il giornalista e critico enogastronomico Aldo Fiordelli, con la prefazione del “gastronauta” Davide Paolini, racconta nel suo nuovo libro “Cacio & Pepe” (Gruppo Editoriale, pp. 196, prezzo di copertina 15 euro), un viaggio goloso tra le migliori trattorie e ristoranti che lo propongono nel loro menu. Sono 25 a Roma, 12 fuori città ma anche a Londra, Parigi e Dubai: ogni ristorante viene descritto con curiosità e aneddoti e per ciascun indirizzo sono presenti indicazioni su qualità della pasta, pepe, Pecorino Romano Dop, tempi della mantecatura e passaggi salienti dell’esecuzione, con la descrizione di un ideale abbinamento con il vino. In italiano e inglese, il volume è arricchito da oltre 250 fotografie inedite.

Copyright © 2000/2023