La “land art” protagonista nei grandi territori del vino: ecco “Una finestra sull’Asti”

La “land art” è sempre più protagonista nei grandi territori del vino. E ora, il territorio dell’Asti e del Moscato d’Asti, tra le cui colline dimorano le Cattedrali di Canelli, Patrimonio Unesco, e che sfiorano i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferato, anch’essi Patrimonio dell’Umanità, puntano proprio su un progetto artistico di “firma del territorio”, per “promuovere un enoturismo esperienziale, capace di coinvolgere il suo territorio globalmente considerato”.

E, così, nel progetto “Una finestra sull’Asti”, delle istallazioni di acciaio “corten”, saranno istallate in luoghi iconici della denominazione, per comunicare ancora di più l’identità “Rural&Glam” che la caratterizza. È così che il logo della denominazione sarà posizionato nelle rotonde di ingresso alle città e ai borghi ricompresi nella Denominazione, ma anche sui crinali dei vigneti ed all’ingresso delle aziende, per raccontare ed interpretare in modo diverso il territorio da cui nascono le bollicine dolci per antonomasia.

