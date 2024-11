La “Migliore Insegna” 2025 della gdo? Esselunga, parola dei consumatori italiani

Oltre 7.500 interviste, realizzate su 22.500 esperienze d’acquisto in negozi fisici e su 11.500 online. Un campione rappresentativo della popolazione italiana tra i 18 e i 74 anni per genere, età e area di residenza, in una selezione che ha coinvolto oltre 120 insegne, valutate in 29 categorie merceologiche tra cui Gdo e Ristorazione. Alla fine il riconoscimento come vincitore assoluto come “Migliore Insegna” 2025 per il settore Food è andato a Esselunga, una delle principali catene italiane nel settore della grande distribuzione, premiata in quanto insegna più amata dai consumatori, mentre nel settore Non-Food ha vinto Feltrinelli Librerie. Sono stati assegnati, nei giorni scorsi, a Milano, i premi dell’edizione n. 5 di “Migliore Insegna”, la più grande indagine indipendente e rappresentativa di tutto il panorama del retail italiano, promossa da Largo Consumo e condotta da Ipsos, nella quale i consumatori ascoltati esprimono i propri giudizi sulle reali esperienze di acquisto: un vero e proprio osservatorio in cui tutte le insegne vengono selezionate, a loro insaputa, da Ipsos e non possono candidarsi per partecipare. Tra gli altri premi assegnati quelli relativi alle specifiche categorie: tra cui, McDonald’s per Ristorazione Veloce, Old Wild West per Ristorazione Servita, Eni Cafè per Ristorazione Travel, Footlocker per Ristorazione Streetwear, Md per Discount, Incoop per Supermercati di Prossimità, e Familia per i Supermercati.

L’indagine condotta da Ipsos permette di delineare un quadro piuttosto preciso del mercato, grazie a un’analisi dettagliata di vari fattori che influenzano la percezione e la soddisfazione dei consumatori. Vengono valutate, infatti, la capacità delle aziende di soddisfare le aspettative dei clienti in termini di sostenibilità e innovazione, due fattori ritenuti dagli addetti ai lavori sempre più rilevanti nelle decisioni d’acquisto. Tra gli aspetti principali esaminati nella ricerca figurano la qualità dei prodotti, il rapporto qualità-prezzo, il servizio clienti e l’esperienza d’acquisto complessiva, comprendente la facilità di accesso sia nei punti vendita fisici che online.

“Migliore Insegna” si conferma non solo “come un punto di riferimento per comprendere il sentiment del settore - ha spiegato Ipsos - ma soprattutto come una bussola strategica per le insegne che vogliono ascoltare i clienti e costruire un futuro “customer centrico”. La metodologia è uno dei punti di forza: un approccio solido e rigoroso, che rappresenta a 360 gradi la relazione tra insegne e clienti, in un’ottica omnicanale. Ogni edizione è arricchita da un attento ascolto del mercato e dei Retailer che ci permette di integrare la comprensione del settore”. Nel corso delle cinque edizioni di “Migliore Insegna”, lo studio è riuscito anche a raggiungere un certo livello di notorietà tra i consumatori: circa uno su due dichiara di aver sentito parlare di “Migliore Insegna”, mentre più di uno su dieci ha notato il logo esposto nelle vetrine dei negozi. “Migliore Insegna” si è affermata come benchmark di mercato sulle esperienze di acquisto presso le reti retail e i loro negozi online - ha sottolineato Armando Garosci, direttore Largo Consumo - la scelta di sviluppare un’indagine nazionale solida e affidata a un partner scientifico come Ipsos è diventata una garanzia di mercato per disporre di dati chiari e rappresentativi. Ottenere il primato in questa graduatoria ha senso solo se l’insegna se lo merita, mentre in altri contesti in cui le insegne inducono i propri clienti a valutarle, si trasmette una scarsa credibilità che non permette alle stesse catene di conoscere al meglio i propri fattori di successo o aree di miglioramento. L’indagine riflette la cultura di indipendenza, di affidabilità e credibilità di Largo Consumo, che si conferma una piattaforma informativa in grado di rispondere alle esigenze delle insegne e dei loro fornitori avendo un’immagine sempre aggiornata delle aspettative dei clienti e di trend di consumo”.

Focus - Largo Consumo & Ipsos: “Le Migliori Insegne” 2025



Vincitore Assoluto settore Food: Esselunga

Categoria Abbigliamento bambino: Original Marines

Categoria Abbigliamento Famiglia: Kiabi

Categoria Abbigliamento Sportivo e Tempo Libero: Decathlon

Categoria Articoli Casa: Bialetti Store

Categoria Calzature: Geox

Categoria Cosmetica: Kiko

Categoria Discount: Md

Categoria Discount Non-Food: Action

Categoria Drugstore: Acqua & Sapone

Categoria Elettrodomestici ed elettronici: Unieuro

Categoria Erboristerie: Bottega Verde

Categoria Farmacie Organizzate: Dr. Max

Categoria Supermercati di Prossimità: Incoop

Categoria Ipermercati e Superstore: Esselunga

Categoria Librerie: Feltrinelli Librerie

Categoria Mobili e Arredo: Ikea

Categoria Oggettistica e Cartoleria: Legami

Categoria Ottica: GrandVision

Categoria Pokeria: Poke House

Categoria Prodotti per Animali: Isola dei tesori

Categoria Progetto Casa: Bricocenter

Categoria Ristorazione Servita: Old Wild West

Categoria Ristorazione Travel: Eni Cafè

Categoria Ristorazione Veloce: McDonald’s

Categoria Ristorazione Streetwear: Footlocker

Categoria Supermercati: Famila

Categoria Retailer Online: Zooplus

I riconoscimenti speciali

Migliore Relazione con il Cliente: Wycon

Migliore In Store Experience: Ikea

Migliore Comunicazione Display: Esselunga

Migliore Responsabilità ambientale: L’Erbolario

Copyright © 2000/2024