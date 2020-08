La MotoGP torna a Misano, e i piloti sul palco festeggiano con il Prosecco

Non c’è solo il calcio, tra l’altro alle battute finali, a scandire il palinsesto dello sport in tv - unica fruizione possibile in tempo di Covid19 - ma anche i motori, con il Mondiale più scontato di sempre della Formula Uno e, al contrario, la stagione, per quanto compressa e tutta in Europa, più incerta della MotoGP degli ultimi anni. Con in calendario due Gran Premi in Italia, a San Marino, sul circuito di Misano, di scena il 13 ed il 20 settembre. Con un Prosecco per amico, o meglio, per partner ufficiale, in collaborazione con il Consorzio del Prosecco: i piloti che saliranno sul podio al termine delle due gare brinderanno con il il Prosecco Doc Extra Dry di Ponte1948, e tra Dovizioso, Rossi, Morbidelli e Petrucci chissà non sia proprio un italiano a festeggiare ...

Copyright © 2000/2020