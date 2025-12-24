La “Notte di Natale” di Lucio Corsi e quelle canzoni di una volta che parlavano di cibo e di vino

Dall’ambientalismo ne “Il Ragazzo della Via Gluck” di Adriano Celentano, al legame con la terra in “Voglio andare a vivere in campagna” di Toto Cutugno, dal lavoro che dovrebbe essere una passione, come per il cuoco stellato de Lo Stato Sociale in “Una vita in vacanza”, a “Ciao amore, ciao” in cui Luigi Tenco cantava il dramma della civiltà contadina costretta ad urbanizzarsi, da “Papaveri e papere” nella quale Nilla Pizza evocava i bei campi di grano di maggio, a Gianni Morandi che in “Vado a lavorare” parlava della terra che costa fatica e del “vino sicuro”, da Peppino di Capri che ha reso iconica la sua “Champagne”, alla frase “e anche adesso che bestemmio e bevo vino, per ladri e puttane sono Gesù Bambino” che, censurata, diventò “e ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino” in “4/3/1943” di Lucio Dalla, a “Gianna” di cui Rino Gaetano cantava il fiuto eccezionale per il tartufo, la “Felicità” di Al Bano e Romina in “un bicchiere di vino con un panino”, Gino Paoli ed i suoi “Quattro amici” al bar, la “Vita spericolata” di Vasco Rossi in cui “ci troveremo come le star, a bere del whisky al Roxy bar”, il “Caffè nero bollente” di Fiorella Mannoia, “La terra dei cachi” di Elio e le Storie Tese, “La paranza” di Daniele Silvestri, “Il bosco delle fragole” di Tricarico, Mahmood e Blanco, che cantano di vino in “Brividi”, i Maneskin che in “La paura del buio” dicono “io ci brinderò sopra col vino” - e potremo continuare all’infinito - il cibo ed il vino sono da sempre protagonisti nei brani di alcuni dei più grandi artisti che hanno fatto la storia della canzone italiana, e che parlano al grande pubblico, e soprattutto ai giovani, di temi impegnati, a volte trattati “ante litteram” (come ha spiegato, a WineNews, Marino Bartoletti, uno dei più grandi giornalisti italiani, cultore del Festival di Sanremo, da dove abbiamo ripercorso i successi più belli). Artisti anche giovani, come Lucio Corsi che nel singolo “Notte di Natale” mangia spaghetti con un bicchiere di vino, mescolando immagini poetiche e quotidiane. Una quotidianità in cui anche la tavola è protagonista, nel testo e nell’ambientazione nell’Antica Trattoria Ambrosiana che sembra uscita dagli Anni Sessanta, e “luogo del cuore” del cantante toscano, nel quartiere Niguarda di Milano, dove vive e che considera una “seconda famiglia”.

E se l’Antica Trattoria Ambrosiana di Milano è già nota al grande pubblico, per aver ospitato la conferenza stampa prima della partecipazione di Lucio Corsi al Festival di Sanremo 2025, dove si è poi classificato secondo con la canzone “Volevo essere un duro” - e del quale “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte si è rivelata un vero tormentone dell’anno tra spaghetti, vino e cucina stellata - altrettanto conosciuta è la sua storia familiare, legata al ristorante della nonna, che dalla fine degli Anni Cinquanta ad oggi, è sempre pieno di avventori che ne amano i piatti della tradizione - i famosi tortelli maremmani in primis, accompagnati da un buon calice di vino - a due passi dal mare di Castiglione della Pescaia, nel cuore della Maremma Toscana.

E, in questo periodo natalizio, in cui “Notte di Natale”, scritta da Lucio Corsi insieme al suo storico collaboratore Tommaso Ottomano, uscita a novembre per Sugar Music, e cantata, nei giorni scorsi, in Tv in prima serata su Rai1, è tra i brani più ascoltati, pur allontanandosi dai classici natalizi allegri e scintillanti, per esplorare una dimensione più intima e malinconica delle feste legata allo scorrere del tempo, alla solitudine e al bisogno di affetto, ascoltarla è un bel modo per augurare un buon Natale in cui la tavola, con il vino al centro, è tradizione.

