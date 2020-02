La grande musica, il cibo ed il vino, tra affinità ed aneddoti, a Sanremo 2020, con WineNews

Musica ed enogastronomia sono le cose belle dell’Italia, e se è vero che Sanremo è lo specchio dell’Italia, per la prima volta al Festival, lo raccontiamo attraverso i legami tra i due mondi. Un viaggio nelle tantissime ed canzoni indimenticabili che i più grandi cantautori italiani hanno dedicato al wine&food, con Morgan, tra i big in gara, nuove proposte come Fadi, e Nicola Savino, che a Sanremo conduce L’Altro Festival. Ma anche con lo chef stellato Emanuele Scarello, a Casa Sanremo, con prodotti e vini del suo Friuli Venezia Giulia.

