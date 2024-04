La Premier Giorgia Meloni a WineNews: “il vino è parte della nostra identità di italiani”

Il vino per l’Italia, non ha solo un valore economico, ma “è storia, cultura” ed “è una parte fondamentale della nostra identità di italiani”, con l’agricoltura sono centrali per il nostro Paese e ne rappresentano il futuro grazie ai tanti giovani che vogliono lavorare un giorno nel loro mondo. Per testimoniarlo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata a Vinitaly 2024, a Verona, nella prima Giornata Nazionale del Made in Italy, che, scelta non casuale, ha celebrato con il mondo del vino italiano, che è uno dei suoi simboli più forti nel mondo, e lo ha ribadito in un’intervista a WineNews, che ha incrociato la Premier nel suo breve “viaggio” nell’Italia del vino, tra i produttori di tutte le regioni italiane presenti nell’evento di riferimento mondiale del settore, chiedendole anche se oggi il vino italiano abbia più bisogno di tutela o di promozione. E la risposta della Presidente Meloni è stata pleonastica: di “entrambe”.

Copyright © 2000/2024