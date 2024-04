La Premier Giorgia Meloni a WineNews: “il vino italiano ha bisogno di tutela e promozione”

L’intervista di WineNews alla Premier Giorgia Meloni, che abbiamo incrociato nel suo “viaggio” nell’Italia del vino, tra i produttori di tutte le regioni italiane presenti a Vinitaly 2024, dove è tornata in visita ufficiale, nella prima Giornata Nazionale del Made in Italy, chiedendole l’importanza del valore culturale, e non solo economico, che il settore ha per il nostro Paese, e anche se oggi il vino italiano abbia più bisogno di tutela o di promozione. E la risposta della Presidente del Consiglio è stata pleonastica: “di entrambe”.

