La proprietà di Farnese Vini a Platinum Equity: c’è la firma sull’accordo definitivo

La notizia era nell’aria da settimana, la conferma, in via ufficiosa, l’aveva data a WineNews una settimana fa lo stesso presidente di Farnese Vini, Valentino Sciotti (qui) e adesso arriva anche l’ufficialità. “Passa di mano - si legge nel comunicato ufficiale del gruppo abruzzese - la proprietà di Farnese Vini, una delle gemme dell’enologia italiana, che proseguirà comunque nel proprio eccezionale lavoro di valorizzazione dei territori italiani più vocati alla vitivinicoltura. La società d’investimento statunitense Platinum Equity ha infatti annunciato di aver acquisito l’azienda dai precedenti proprietari, ossia NB Renaissance Partners (che nel 2016 è diventato azionista di maggioranza del gruppo acquisendo le quote di 21 Investimenti di Alessandro Benetton, ndr), il co-fondatore Valentino Sciotti e altri azionisti di minoranza. Poche ore fa la firma dell’accordo definitivo. I termini finanziari non sono stati resi noti (ma la cifra dovrebbe essere vicina ai 180 milioni di euro, ndr)”.

Sciotti reinvestirà a fianco di Platinum Equity e rimarrà presidente esecutivo. “Il fondatore e ceo di Farnese, Valentino Sciotti, continuerà a guidare la società dopo la transizione della proprietà e sarà un azionista importante”, si legge infatti nel comunicato distribuito negli Stati Uniti da Platinum Equity. “Abbiamo creato un business globale di successo, fondendo in un’unica realtà da una parte i vigneti di qualità e le tecniche agricole dei coltivatori locali, dall’altra le nostre avanzate capacità di produzione e la competenza nelle vendite e nel marketing - commenta Sciotti -. Sono orgoglioso di tutto ciò che la nostra azienda ha realizzato e attendo con ansia la prossima fase di crescita ed espansione”.

Focus - Farnese Vini

Fondata ad Ortona nel 1994 da un gruppo di imprenditori del vino guidati da Sciotti e Filippo Baccalaro, Farnese produce e distribuisce vini di alta qualità di sei regioni del Sud e del Centro Italia ed esporta in più di 80 Paesi in tutto il mondo attraverso una rete di importatori e distributori. L’azienda genera il 97% dei ricavi al di fuori dell’Italia: i suoi principali mercati sono la Germania, la Svizzera, il Canada, l’Olanda, il Belgio e il Giappone. Nei tre anni d’investimenti di NBRP, i ricavi di Farnese sono aumentati in media del 13% a più di 76 milioni di euro nel 2019 e l’ebitda del 18% (CAGR) a più di 17 milioni.

Focus - Platinum Equity

Platinum Equity è stata fondata nel 1995 da Tom Gores. È una società di investimento globale con oltre 19 miliardi di dollari di asset gestiti e un portafoglio di circa 40 società operative che servono clienti in tutto il mondo. Platinum Equity è specializzata in fusioni, acquisizioni e operazioni che acquisisce e gestisce società in una vasta gamma di mercati aziendali, tra cui produzione, distribuzione, trasporto e logistica, noleggio di attrezzature, servizi di metalli, media e intrattenimento, tecnologia, telecomunicazioni e altri settori. Negli ultimi 25 anni Platinum Equity ha completato oltre 250 acquisizioni.

Copyright © 2000/2020