La reazione dei viticoltori al climate change può “produrre vini migliori”: i top dell’Indice Bigot

“È merito dell’impegno delle persone. Gestire correttamente un vigneto consente non solo di affrontare il cambiamento climatico e le sue conseguenze, ma anche di produrre vini migliori di quanto avremmo ottenuto senza queste sfide esterne. È la dimostrazione di come imprenditori e lavoratori del settore vitivinicolo sappiano reagire anche nelle situazioni più critiche: grazie a un metodo preciso, identificano i problemi, li risolvono e trovano soluzioni spesso più efficaci di quelle tradizionali. Quando questo percorso prosegue con coerenza, diventa un nuovo modo di lavorare”. Lo dice Giovanni Bigot, fondatore e alla guida della società Perleuve, e ideatore dell’Indice Bigot che, attraverso 9 indicatori valutati (produzione, superficie fogliare, rapporto tra foglie e produzione, sanità delle uve, tipologia del grappolo, stress idrico, vigore, biodiversità e microrganismi ed età del vigneto) classifica i migliori vigneti per potenziale qualitativo. Quest’anno, in un’annata ritenuta tra le più complesse dal punto di vista climatico, sono 94 i vigneti che hanno raggiunto le vette qualitative più alte (superiori a quelli di un anno fa), in una lista stilata dopo aver analizzato più di 4.000 appezzamenti (a fronte dei 1.400 dell’anno scorso) in diverse regioni d’Italia, oltre a Slovenia, Cipro, Grecia e Macedonia.

Nonostante le difficoltà climatiche riscontrate sia al Nord sia al Sud Italia, quest’anno si è raggiunto il più alto numero di vigneti con Indice Bigot superiore a 90 punti rispetto alle vendemmie precedenti a dimostrazione di come i viticoltori di diverse regioni d’Italia (e dell’area mediterranea) siano riusciti ad adottare strategie di adattamento e a raggiungere un potenziale qualitativo sorprendente. Al Nord, in una stagione vegetativa piovosa che ha messo in difficoltà molte aziende, “chi ha saputo reagire ha ottenuto uve di alto livello”, ha spiegato una nota specificando come “numerosi Nebbiolo nelle Langhe, Pinot Nero per basi spumante nell’Oltrepò Pavese e Cabernet Franc/Sauvignon in Veneto hanno superato i 90 punti, così come diversi vigneti di Sauvignon, Chardonnay, Pinot Nero e Ribolla tra Collio italiano e sloveno. Risultati straordinari anche per Syrah e Sangiovese in Toscana, Mandrolisai e Vermentino nel Nord della Sardegna, fino ai Nerelli dell’Etna e ai vigneti di Grillo, Catarratto e Carricante in Sicilia”.

A spiccare sono due realtà venete: Loredan Gasparini, con il suo vigneto di Cabernet Franc a Venegazzù, si aggiudica, infatti, il punteggio più alto dell’anno (94), mentre Ripa della Volta riceve un premio speciale per la maggior superficie percentuale sul totale della superficie aziendale di vigneti con Indice Bigot superiori ai 90 punti.

Focus - Indice Bigot: i principali vigneti premiati

Loredan Gasparini Cabernet franc Venegazzù - 94

Loredan Gasparini Cabernet sauvignon selezione massale - 93

Az Agr Adami Col Credas - 93

Ripa della Volta Vigna Palazzo - 93

Ripa della Volta Corvinone Banchine Vigna Palazzo - 93

Subida di Monte Friulano Vigna sotto cantina - 93

Marjan Simčič Chardonnay Jordano - 93

Ripa della Volta Corvina banchine Vigna Palazzo - 92

Ferlat Cabernet Cantina - 92

Loredan Gasparini Merlot della Ida - 92

Mazzaporro Viogner Vigna Genovese - 92

Sgubin Ferruccio Sauvignon Petruss - 92

Verstovšek Estate Blaufränkisch Cerenje - 92

Ripa della Volta Corvinone Campi Piani - 92

Loredan Gasparini Cabernet franc “alto” Venegazzù - 92

Ripa della Volta Corvina Palazzo Alta - 92

Cusumano Ficuzza Chardonnay Vigna Ventaglio Ficuzza - 92

Albiana Chardonnay Zameje - 92

Kyperounda Winery Chardonnay Hartzi - 92

Monsupello Pinot nero Alto - 92

Tikves Vranec Babuna - 92

Ferlat Verduzzo della Tesa - 92

Marjan Simčič Sauvignon blanc Jordano - 92

La Castellada Sauvignon Vecchio vigneto - 92

Marjan Simčič Sauvignon vert Ronc Zegla - 92

Kyperounda Winery Cabernet sauvignon Hartzi - 92

TIikves - Veles Plavec Veles - 92

Loredan Gasparini Merlot sopra villa - 91

Kyperounda Winery Xynisteri Vikla - 91

Kyperounda Winery Cabernet Sauvignon Vicla - 91

Marjan Simčič Ribolla vecchio vigneto Medana Jama - 91

Albiana Sauvignon Pšak - 91

Tenuta Campo al Mare Merlot La Terrazza - 91

Blasi Mauro Shiraz Villa Pace - 91

Loredan Gasparini Cabernet sauvignon sopra villa - 91

Marjan Simčič Chardonnay Medana Jama - 91

Verstovšek Estate Blaufränkisch - Marof Pri Kleti - 91

Sgubin Ferruccio Friulano Petruss - 91

Le Vigne di Zamò Chardonnay Querciabella - 91

Guerra Dario Tocai friulano Corte - 91

Tikves - Barovo Syrah Dabjata Barovo - 91

Ripa della Volta Corvinone media collina Vigna Palazzo - 91

Ripa della Volta Corvina media collina Vigna Palazzo - 90

Cusumano Ficuzza Vigna Ficuzza est - 90

Tikves - Barovo Sauvignon Blanc Djonovec Barovo - 90

Radikon Chardonnay Ceno - 90

Loredan Gasparini Malbech sopra Villa - 90

Siddura Vermentino SQ12 -90

Marjan Simčič Pinot Nero Medana Jama - 90

Tikves - Manastirec Vranec Manastirec - 90

Marjan Simčič Chardonnay Trobno - 90

Siddura Vermentino SQ11 - 90

La Sclusa Schioppettino Casa - 90

Loredan Gasparini Cabernet franc dietro Villa - 90

Cusumano Ficuzza Chardonnay Ficuzza est - 90

Ferdinand Merlot Pročno - 90

Tenuta del Cabreo Sangiovese Becherale - 90

Argyriou Winery Cabernet sauvignon Brallos - 90

Loredan Gasparini Malbech guyot sopra Villa - 90

Tikves - Veles Vranec Babuna - 90

Kyperounda Winery Xynistery Kaminia - 90

Le Vigne di Zamò Pinot Bianco Leon Alto - 90

Korenika & Moškon Merlot Kortinca - 90

Tikves - Veles Malvazija Babuna - 90

Marjan Simčič Cabernet Sauvignon Vajta - 90

Tikves - Barovo Traminer - Djonovec Barovo - 90

Ferdinand Malvasia Koisko - 90

Ripa della Volta Corvina Zovo - 90

Vigne a Porrona - Tenute Folonari Syrah Vigne a Porrona - 90

Mauro Veglio Castelletto vecchie seghesio - 90

Korenika & Moškon Merlot Breg - 90

Ripa della Volta Rondinella alta Vigna Palazzo - 90

Rainoldi Vigna Calvario - 90

Az. Agr. Adami Vigna Saccon - 90

Bentu Luna Cannonau Ortueri Murtatì - 90

Tenimenti Leone Cesanese Torre - 90

La Tosa Sauvignon Ca’ di terra - 90

Cusumano Alta Mora Nerello vecchie Guardiola - 90

Casa E. Mirafiore Nebbiolo Peggi - 90

Cusumano Alta Mora Nerello Guardiola - 90

Castello di Cigognola Pinot Nero La Croce - 90

Conterno Fantino Sori Ginestra 82 - 90

Michele Satta Vigna i castagni - 90

Antico Broilo Refosco Albana - 90

Tenimenti Leone Greco Casale - 90

Podere Guardia Grande Vermentino Podere Guardia Grande - 90

Fradiles Cannonau Santa Maria - 90

Tenimenti Leone Chardonnay Casale - 90

Zidarich Teran Casa Zidarich - 90

