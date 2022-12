La ricetta della felicità a tavola? Per sentirsi “leggeri” basta un panino e una birra in compagnia

Il segreto di una serata perfetta? L’ingrediente principale è la convivialità insieme alle persone che ci fanno stare bene con una birra, la bevanda che per 4 italiani su 10 è quella della “leggerezza”, da stappare in compagnia. Uno studio di AstraRicerche/Birra Moretti ha tratteggiato cinque profili di italiani basandosi sul loro approccio e le loro preferenze per quella che definiscono “una serata in leggerezza”. Dal conviviale allo spontaneo, dal sincero, al brioso passando per il raffinato, ognuno ama vivere la buona compagnia a modo suo, sempre però all’insegna dell’informalità. Per ogni profilo la food blogger Marta Tovaglieri ha ideato altrettanti panini, cibo che ben si accompagna alla birra e ai momenti di pausa da condividere.

La persona “conviviale” è quella che ama godersi la vita ogni volta che è possibile, anche per un solo momento, l’aperitivo del dopo lavoro è l’occasione per eccellenza nel quale i conviviali si sentono più leggeri e bene con loro stessi. Il panino pensato per loro è una “corona di pane di grano duro con capocollo, ricotta di bufala e friarielli”. Per le persone che rispondono al profilo “spontaneo”, vivere con leggerezza vuol dire in primis non prendere troppo sul serio se stessi e gli altri. Rappresentano quella fetta di italiani che stanno bene quando sono all’aria aperta, per questo vedono la leggerezza come un momento conviviale con gli amici mangiando street food. Il panino “spontaneo”? Quello composto da pane integrale con polpette di verdure, hummus di ceci, pomodori secchi e rucola. Poi ci sono i “sinceri” che si sentono felici e leggeri quando sono in compagnia delle persone che li fanno sentire bene. L’occasione di convivialità che più di tutte li rappresenta è il casual food a casa con cibi take away da condividere con gli amici. Il panino pensato per loro è composto da pane Francesino morbido, speck, provola, bastoncini di zucca alla paprika e spinaci cotti. I “briosi” associano la leggerezza ad allontanare le cose che rendono la vita “pesante”, la cena nel locale preferito è dove si esprimono al meglio in compagnia. Magari con il loro panino simbolo che è stato immaginato con un pane rustico di grano duro tagliato a fette con pere caramellate, gorgonzola e noci. Chiusura dedicata ad i “ricercati” quelli che si sentono leggeri soprattutto quando sono soli: leggono o sognano ad occhi aperti, praticano il loro sport preferito e si sentono al “top” quando possono esprimere liberamente le loro emozioni. La leggerezza è per questo profilo un panino “gourmet” condiviso con gli amici sul divano di casa guardando la Tv e sorseggiando una birra. Il panino dei “ricercati” è una michetta con tartare di gamberi, arancia e stracciatella. Cheers !

Copyright © 2000/2022