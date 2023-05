La “ricetta” per vivere felici è la prevenzione a tavola. Ma nel piatto c’è troppa confusione

“Oggi faccio il pieno di proteine”, e “dopo la palestra un bel carico di carboidrati”. Ormai parlando di alimentazione abbiamo sostituito i cibi veri con le molecole, termini che non dicono nulla né sul tipo di cibo che mangiamo, né sulla qualità, né sulla sua origine. Parole “tecniche” che spesso vengono usate senza una reale conoscenza del loro significato. Il risultato è una grande confusione, tante indicazioni spesso contraddittorie che generano nelle persone dubbi e perplessità. È proprio per rispondere alle numerose domande che nascono continuamente in tema di nutrizione che è nata la piattaforma online “Prevenzione a Tavola” (Pat), la più grande scuola italiana sul web legata all’educazione alimentare, seguita da oltre 2 milioni di italiani, e il cui obiettivo è valorizzare le proprietà e i benefici degli alimenti per migliorare lo stile di vita e la salute attraverso le competenze di medici, nutrizionisti e chef. E dal quale nasce ora anche il volume “Vivi felice e più a lungo con Prevenzione a Tavola”, nel quale la biologa nutrizionista Maura Bozzali e lo chef Francesco Stefania spiegano con chiarezza ed empatia il potere del cibo vero, quello buono e che fa bene.

Il volume (Sperling & Kupfer Editore, maggio 2023, pp. 288, prezzo di copertina 18,90) offre un percorso per capire, scoprire, e infine scegliere l’alimentazione ricca e gustosa che ci mantiene in salute, non ci fa ingrassare, tiene lontani disturbi e malattie. Nelle sue pagine, Maura Bozzali, che, specializzata in genetica medica, collabora con la piattaforma “Prevenzione a Tavola”, parte dal cibo per far comprendere le sue proprietà e liberarsi da inutili stereotipi e diete inefficaci, rivelando in che modo i giusti alimenti, cucinati nel modo più corretto, oggi curano il corpo. Anche con abbinamenti mai immaginati, ma che fanno scoprire il piacere di nuovi cibi e riscoprire antichi sapori, aiutando l’organismo a prevenire patologie croniche per una sana longevità.

Lo chef Francesco Stefania, co-fondatore di “Prevenzione a Tavola” e vice presidente dell’associazione “L’Ordine dell’Universo”, grazie alla quale ha acquisito competenze nella cucina preventiva in relazione ai percorsi intrapresi a Cascina Rosa - Dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori, propone menù e ricette gustose per mettersi ai fornelli con una prospettiva del tutto nuova, e per intraprendere una rivoluzione gentile all’insegna del gusto in tavola.

Il libro vuole essere una guida per creare una preziosa sinergia tra ciò che la scienza ha scoperto in questi decenni e ciò che la tradizione ha selezionato in millenni e per aiutare l’organismo a restare in forma e in salute, chiarendo una volta per tutte che la prevenzione è un vero “superpotere” nelle nostre mani per aumentare il nostro benessere e allontanarci dalle malattie.

