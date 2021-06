La rivincita del pane nell’anno della pandemia: è boom di panifici. “I migliori” by Gambero Rosso

Il pane, oltre a rappresentare uno dei cardini della dieta mediterranea, è un alimento che non può mancare nelle tavole degli italiani. Carico di simboli e di storia, il pane è anche una forma d’arte in grado di “stuzzicare” estro e creatività dei panettieri del Belpaese. Idee che spesso e volentieri coincidono con una attenta selezione delle materie prime e una conoscenza approfondita delle tradizioni. Tutti aspetti che emergono in “Pane & Panettieri d’Italia” 2022, la guida del Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con Petra-Molino Quaglia, azienda produttrice di farine di grano tenero ad alta qualità.

Sono 50 i panifici insigniti con i “Tre Pani”, il massimo punteggio. La Lombardia è al vertice con 8 panifici premiati seguono il Piemonte, il Veneto, l’Emilia-Romagna e il Lazio, con 6; la Sicilia, con 4; Puglia, con 3; Toscana, e Campania, con 2; Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Basilicata e Sardegna, con 1.

Nel lungo anno condizionato dal Covid e dal lockdown, il pane ha avuto una riscoperta con tanti “fornai fai da te” tra le mura di casa ma non solo. Sono nati forni diffusi, forni con negozi virtuali, bakery di ultima generazione con bistrot e caffetteria annessi. Dunque, un’attenzione rinnovata intorno al pane, una crescita che è stata possibile grazie al contributo di tanti professionisti che, costretti dalle circostanze ad interrompere o comunque a ridurre drasticamente le attività, hanno impiegato le loro energie sulla panificazione. Sono nati laboratori paralleli che hanno avuto una duplice funzione: da un lato, hanno salvato posti di lavoro, dall’altro, hanno aperto nuove prospettive, stimolando lo sviluppo del settore in cui i giovani sono sempre più protagonisti. Il pane diventa sempre più un prodotto da tutelare con un’attenzione rigorosa alla scelta delle materie prime, dalle farine al lievito: un pane sempre più etico e sostenibile, come vorremmo che fosse il futuro verso il quale ci incamminiamo.

“Nella guida Pane & Panettieri n. 3 vogliamo celebrare il pane, un prodotto tradizionale ma che al tempo stesso è in continua evoluzione - dichiara Paolo Cuccia, presidente Gambero Rosso - è iniziata una nuova era per i maestri panificatori, che grazie al loro impegno e alla loro passione stanno rivoluzionando un settore che coinvolge sempre più i giovani, futuri protagonisti dell’arte bianca”.

L’ad Gambero Rosso Luigi Salerno ha aggiunto che “ci impegniamo da sempre a promuovere i maestri che con grande abilità esaltano le nostre produzioni agroalimentari di qualità sia a livello nazionale che internazionale”.

Focus - I “Tre Pani” by Gambero Rosso

Valle d’Aosta

Le Coin du Pain - Saint Christophe - (nuovo Tre Pani)

Piemonte

Vulaiga - Fobello

Marcarino Roddino - Roddino

Ficini - Torino

Perino Vesco - Torino

Luca Scarcella - Il forno dell’angolo Torino

Spoto Bakery - Voglia di pane - Torino

Lombardia

Voglia di pane - Brescia

Grazioli - Legnano

Panetteria Rio dal 1929 - Mantova (nuovo Tre Pani)

Crosta - Milano

Davide Longoni pane - Milano

Le polveri - Milano

Forno del mastro - Monza

Forno artigiano Tilde - Treviglio

Veneto

Olivieri 1882 - Arzignano

Marinato - Cinto Caomaggiore

Forno Zogno - Conselve

Forno Veneziano - Piove di Sacco

Saporè pizza bakery - San Martino Buon Albergo

Il fornaio Zenatti dal 1979 - Sommacampagna

Trentino Alto Adige

Panificio moderno - Isera

Friuli Venezia Giulia

Jerian - Trieste

Emilia Romagna

Forno Brisa - Bologna

Calzolari - Bologna

Micro panificio Mollica - Carpi

Nel nome del pane Cappelletti & Bongiovanni - Dovadola

O fiore mio hub - Faenza (nuovo Tre Pani)

La butega ad franton – Guastalla

Toscana

Pank la bulangeria - Firenze

Lievitamente - Viareggio

Marche

Pandefrà - Senigallia

Lazio

Pezz de pane - Frosinone (nuovo Tre Pani)

Panificio Bonci - Roma

Lievito pizza pane - Roma (nuovo Tre Pani)

Pane e tempesta - Roma (nuovo Tre Pani)

Antico forno Roscioli - Roma

Santi Sebastiano e Valentino - Roma

Abruzzo

Mercato del pane - Montesilvano - (nuovo Tre Pani)

Campania

La francesina boulangerie - Ercolano

Malafronte - Gragnano

Puglia

Panificio Adriatico

Il toscano - Corato

Lula - Trani

Basilicata

Pane e pace - Matera

Sicilia

Francesco Arena - Messina (nuovo Tre Pani)

Panificio Guccione - Palermo

I banchi - Ragusa

Martinez - Trapani

Sardegna

Pbread natural bakery - Cagliari

Premi speciali - Guida “Pane & Panettieri” 2022 by Gambero Rosso

Panettiere emergente

Stefano Priolo - Panificio Casa Priolo - Bojano

Pane dell’anno

Pane al cioccolato fondente - Pezz de pane - Frosinone

Pane e territorio

Tundu - Oliena

