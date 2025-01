La sostenibilità agricola ed energetica passa per il biometano: l’accordo tra Mps, Coldiretti e Cib

Obiettivo, la promozione di investimenti nel settore agricolo per la realizzazione di impianti di produzione di biometano. Banca Monte dei Paschi di Siena, Coldiretti e il Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione (Cib) hanno firmato un protocollo d’intesa per contribuire alla transizione energetica e alla sostenibilità ambientale, tema sempre più centrale per il settore, del comparto agroalimentare italiano. Una partnership che ha trovato tutti d’accordo sull’importanza strategica di incentivare le imprese agricole a investire in impianti di biometano, una risorsa chiave per la diversificazione e l’indipendenza energetica delle imprese stesse. Nell’accordo, la Banca offrirà strumenti finanziari e consulenza specializzata per sostenere i progetti di investimento, mentre Coldiretti e il Consorzio saranno in grado di monitorare le attività previste, stabilire e aggiornare congiuntamente linee guida e vademecum finalizzati a semplificare gli adempimenti previsti a carico delle imprese.

Un punto focale dell’intesa è la creazione di un percorso privilegiato per le aziende agricole per accedere ai finanziamenti previsti dai bandi del Pnrr. Banca Monte dei Paschi di Siena, attraverso i suoi Centri Agridop ed Energia Verde, con specialisti attivi nel comparto Agroalimentare ed Energy, fornirà consulenze personalizzate e accelererà le procedure di valutazione creditizia per favorire lo sviluppo di progetti di biometano e la riconversione di impianti di biogas già esistenti.

“Questa partnership - ha sottolineato il presidente Coldiretti, Ettore Prandini - rappresenta un importante strumento per il settore agroalimentare nella lotta al cambiamento climatico e nel garantire la sostenibilità economica, ambientale e sociale delle imprese agricole italiane”.

Per Maurizio Bai, vicedirettore generale Banca Mps, “con questo accordo che coinvolge due primari operatori che condividono i nostri valori, continuiamo a sostenere le imprese agroalimentari che costituiscono un patrimonio unico, vero asse portante del made in Italy. Siamo convinti che sostenere questo comparto attraverso soluzioni specialistiche sia la strada migliore per far crescere le comunità e le imprese in maniera sostenibile e duratura e fare di Banca Mps un punto di riferimento del mondo Agridop”.

Il vicepresidente del Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, Angelo Baronchelli, ha aggiunto che “la collaborazione con Coldiretti e Banca Mps è un’opportunità per il network associato al Cib in questo momento strategico di messa a terra dei progetti Pnrr sul biometano, poiché è fondamentale velocizzare la bancabilità dei progetti delle aziende agricole. La sinergia alla base dell’accordo crea i presupposti per favorire la creazione di strumenti che possono favorire gli investimenti per lo sviluppo del biometano nel nostro Paese guardando anche oltre il Pnrr”.

