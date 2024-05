La Toscana del vino diventa set per il grande cinema: ad Argiano, a Montalcino, c’è George Clooney

Non conosce crisi l’innamoramento tra gli americani e la Toscana: i paesaggi, i piccoli borghi, le opere d’arte, la storia, l’accoglienza, ma soprattutto il cibo e il grande vino. Lo dimostra la produzione americana milionaria che ha scelto, in questo caso, una delle più belle e prestigiose cantine del territorio del Brunello di Montalcino: proprio in questi giorni ad Argiano, tenuta di proprietà dell’imprenditore brasiliano André Santos Esteves e guidata da Bernardino Sani, il cui Brunello è stato scelto dalla celebre rivista Usa “Wine Spectator” come migliore al mondo nel 2023, c’è George Clooney, uno degli attori più celebri e amati a livello internazionale, impegnato nelle riprese del film “Jay Kelly”, insieme ad Adam Sandler, come anticipato nei giorni scorsi dal sito MontalcinoNews. A dirigerli, in una produzione targata Netflix, c’è Noah Baumbach, co-sceneggiatore del film-fenomeno “Barbie”. Ma sul set della villa rinascimentale - disegnata dal celebre architetto Baldassarre Peruzzi, e che a fine Ottocento ha ospitato il poeta Giosuè Carducci - arriveranno anche nomi del calibro di Billy Crudup, Jim Broadbent, Isla Fisher, Josh Hamilton, Emily Mortimer, Patrick Wilson, Laura Dern, l’italiana Alba Rohrwacher, Riley Keough (la nipote di Elvis Presley) e Greta Gerwig. Con loro anche David Heyman, produttore della saga di Harry Potter, e il direttore della fotografia e Premio Oscar con “La La Land” Linus Sandgren.

Blindatissimo il set, anche se molti sperano di avvistare George Clooney a passeggio per le vie di Montalcino, come hanno fatto molti personaggi famosi prima di lui. La capitale del Brunello di Montalcino non è infatti nuova ad ospitare vip: qui negli anni scorsi sono venuti in vacanza celebrities del calibro di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, Paul Mc Cartney, Matt Demon, Antony Hopkins, Ralph Fiennes, Kate Winslet, Emily Ratajkowski e Michelle Williams.

