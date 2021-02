La Valpolicella, i suoi sapori e l’Amarone si scoprono in bici, con Tommasi e Cunego

Scoprire il cuore della Valpolicella sui pedali, farsi guidare da un grande nome del ciclismo tra le colline dove nasce l’Amarone con il richiamo dei sapori locali a scandire le varie tappe di un tour enogastromico tra paesaggio e tradizione. Si rinnova, sotto il segno della valorizzazione del territorio, il legame tra il mondo del vino e quello dello sport, con un’iniziativa che la famiglia Tommasi, storica griffe dell’Amarone, ha presentato insieme all’ex campione di ciclismo, e veronese doc, Damiano Cunego. Obiettivo, raccontare la Valpolicella in tutte le sue peculiarità. A partire dal 14 febbraio, per quattro settimane, turisti e appassionati avranno l’opportunità di pedalare virtualmente con il vincitore del Giro d’Italia 2004 lungo alcuni percorsi creati dallo stesso Cunego - che a Verona, tra l’altro, si laureò campione del mondo juniores - per accompagnare i visitatori nello splendido paesaggio della Valpolicella Classica. Un tour emozionale e gustativo durante il quale i cicloturisti potranno scoprire l’Amarone in abbinamento ai piatti degli chef di quattro ristoranti del territorio.

Ogni settimana il blog di Tommasi racconterà, via foto e video, la Valpolicella Classica con i piatti proposti dai ristoranti e i percorsi suggeriti da Damiano Cunego le cui tracce Gps sono scaricabili attraverso le app Garmin e Strava. Un progetto che in futuro punta ad allargarsi all’intero territorio, proponendo percorsi anche sul Lago di Garda, in Lessinia e nelle colline veronesi. Una “volata” che parte dalla Valpolicella Classica, la terra dell’Amarone, ma che correrà per tutta la provincia veronese.

“La Valpolicella Classica è un luogo unico - commenta Giancarlo Tommasi, enologo della Tommasi Family Estates - un posto dove tradizione e tecniche di lavoro ancestrali si fondono con l’innovazione tecnologica, in nome dello sviluppo sostenibile dell’economia del vino. L’amore, la cura e il rispetto per l’ambiente sono infatti i principi che ispirano questa nostra iniziativa, nata per promuovere l’enoturismo e permettere ai visitatori di scoprire paesaggi e sapori che appartengono da sempre a questi luoghi. La bicicletta diventa così il mezzo ideale per entrare in simbiosi con l’ambiente, in nome della piacevole lentezza che permette di gustare appieno il mondo che ci circonda. Il mio più sentito grazie va a Damiano Cunego e ai ristoratori che hanno sposato questa iniziativa, che spero possa incontrare anche il favore degli appassionati perché non c’è niente di meglio di una gita in uno splendido paesaggio, gustando un bicchiere di Amarone abbinato al piatto giusto”.

Focus - Un tour in 4 tappe da 60/65 km ( 2-2.5 ore ) con partenza ed arrivo nella cantina Tommasi a Pedemonte

Tappa n.1 - Percorso che si snoda sulle colline di Negrar, per scendere poi a Verona e lungo la ciclabile dell’Adige fino a Pescantina; risalita a Sant’Ambrogio, Gargagnago e Fumane ed infine ritorno a Pedemonte. Ristorante: Trattoria Caprini - Torbe Negrar. Piatto e vino in degustazione: lasagnette col ragù della Pierina con Tommasi Amarone della Valpolicella Classico.

Tappa n.2 - partenza verso Parona e imbocco della ciclabile lungo l’Adige fino a Sega di Cavaion. Direzione Sant’Ambrogio di Valpolicella, quindi salita a Monte per scollinare a Cavalo. Discesa verso la valle di Fumane e rientro in cantina da San Pietro in Cariano. Ristorante: Enoteca della Valpolicella – Fumane. Piatto e vino in degustazione: risotto al Vino Recioto della Valpolicella con Tommasi Ripasso Valpolicella Classico Superiore.

Tappa n.3 - Si attraversa la vallata di Marano, salendo verso Santa Cristina nel comune di Sant’Anna d’Alfaedo in Lessinia, discesa verso Prun e quindi Negrar. Si sale poi Montecchio ed infine discesa passando per Avesa e quindi rientro in Valpolicella da Parona. Ristorante: Antica Osteria Paverno - Marano. Piatto e vino in degustazione: tortello col pero misso, Monte Veronese e ricotta affumicata con Tommasi Ripasso Valpolicella Classico Superiore.

Tappa n.4 - Partenza dalle colline di San Pietro in Cariano, passando per Castelrotto per poi proseguire verso Sant’Ambrogio. Si imbocca qui la salita che porta al borgo di San Giorgio Ingannapoltron e poi si sale ancora per scollinare a Mazzurega, rapida discesa a Fumane e poi due salite iconiche della Valpolicella “Pendola” e “Masua” prima di rientrare in cantina da Negrar. Ristorante: Rosa Alda - San Giorgio di Valpolicella Piatto e vino in degustazione: polpettine di carne ed erbe selvatiche cotte sul fogolar e Polenta con Tommasi Amarone della Valpolicella Classico Superiore.

