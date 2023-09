La vendemmia 2023 in Italia mette in moto un esercito del vino che conta 1,5 milioni di persone impegnate direttamente nei campi, nelle cantine e nella distribuzione commerciale, ma anche nelle attività collegate, dall’enoturismo alla cosmetica fino alle bioenergie. Emerge da un’analisi Coldiretti per la presentazione delle stime a metà vendemmia firmata Assoenologi, Ismea e Uiv-Unione Italiana Vini, che confermano sostanzialmente quelle diffuse dalla principale organizzazione agricola il 3 agosto scorso all’inizio della raccolta: la produzione italiana è stimata intorno ai 43,9 milioni di ettolitri, in calo del 12% sul 2022, facendo entrare il 2023 fra i peggiori anni della storia del vigneto Italia nell’ultimo secolo (insieme al 1948, al 2007 e al 2017).

“Il vino rappresenta un patrimonio del Made in Italy anche dal punto di vista occupazionale che va difeso dai tentativi di colpevolizzarlo sulla base di un approccio ideologico che non tiene contro di una storia millenaria che ha contribuito non solo a far grande il nostro agroalimentare, ma si inserisce appieno nella Dieta Mediterranea che, in questi anni, ha visto gli italiani primeggiare per longevità a livello europeo e mondiale”, commenta il presidente Coldiretti , Ettore Prandini.

