La vendemmia inclusiva di Cecchetto: 20 anni di Raboso Piave prodotto insieme ai ragazzi down

Ottobre 2005: il vignaiolo Giorgio Cecchetto e sua moglie Cristina ospitano in azienda agricola un gruppo di famiglie dell’appena costituita sezione Marca Trevigiana dell’Associazione Italiana Persone Down (Aipd) e in un momento di convivialità, l’imprenditore - dovendo ancora raccogliere le uve di Raboso - propone di coinvolgere i giovani dell’associazione nell’esperienza della vendemmia. La collaborazione nasce così, quasi per caso, e da allora non si è più interrotta, e Cecchetto ha festeggiato, il 12 ottobre, la vendemmia inclusiva n. 20 del Raboso Piave con i ragazzi dell’Aidp. Un evento che oltre ad unire solidarietà, inclusione e promozione del territorio celebra un percorso ventennale fatto di collaborazioni e progetti.

Da quel giorno del 2005, infatti. l’azienda, oltre ad aver condiviso con Aipd tutte le vendemmie e i successivi imbottigliamenti del Raboso Piave, ha sviluppato vari progetti: un esempio è stata la trebbiatura solidale di grano antico Mentana fatta con i mezzi agricoli di inizio Novecento. Negli anni, i ragazzi, grazie alla loro intraprendenza, hanno portato le bottiglie di Raboso sulle quali hanno lavorato anche a Vinitaly a Verona e alla Festa della Repubblica in Prefettura a Treviso: inoltre, a Roma nel 2010, sono stati ospitati al Quirinale dall’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Per celebrare l’anniversario, nei giorni, scorsi la cantina ha accolto a Tezze di Piave ancora una volta i ragazzi dell’associazione, le famiglie e i volontari in un appuntamento che è diventato, ormai, una tradizione per la comunità locale e che ogni anno vede i partecipanti trasformarsi in vignaioli, per seguire le varie fasi della produzione del vino, fino all’imbottigliamento. Una storia di amicizia e condivisione che valorizza le persone e l’azienda a beneficio del territorio, nel presente e nel futuro.

