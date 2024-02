La vendemmia italiana 2023: 50,4 milioni di quintali di uva per 38 milioni di ettolitri di vino

50,4 milioni di quintali di uva da vino rispetto ai 67,2 del 2022, il 25,1% in meno guardando alla media nazionale, ma con diverse Regioni che hanno visto perdite del raccolto di ben oltre il 30%, arrivando in alcuni casi, a perdite di 2/3 sulla produzione dello scorso anno. È il bilancio ufficiale della campagna di raccolta 2023 nei numeri del Ministero delle Politiche agricole, che WineNews è in grado di anticipare. E che racconta tutto il peso dell’impatto del cambiamento climatico e del peronospora in primis. Il Veneto, con 13,6 milioni di quintali di uva, resta di gran lunga la prima Regione, nonostante un -9,2%, davanti alla Puglia, con 8,7 milioni di quintali di uva, a -38,7%, e all’Emilia Romagna, che contiene il calo in un -3,1%, a quota 7,9 milioni di quintali di uva da vino raccolti. Con 3,6 milioni di quintali di grappoli segue la Sicilia, che accusa un calo del 37,6%, davanti al Piemonte, a 2,9 (-11,4%), al Friuli Venezia Giulia, a 2,7 (-27,5%), e alla Toscana, a 2,4 (-25,8%). I cali più pronunciati, in percentuale, si registrano, invece, in Molise, con un -74,6% (a 646.363 quintali di uva da vino), e, tra le Regioni più importanti per volumi produttivi, in Abruzzo, a 1,7 milioni di quintali di uva da vino raccolti, per una perdita del -63,5%, ma fanno molto male anche la Basilicata (-62,5%, ad appena 64.842 quintali di uva da vino raccolti), la Campania, a -57,6% (371.809), il Lazio a -41,6% (581.778), le Marche a -42,8% (646.364 quintali), e l’Umbria, a -31,5% (370.845 quintali). Il risultato, in vino, dovrebbe, quindi, tradursi in un totale di 38,1 milioni di ettolitri tra vino e mosto sui 49,8 del 2022, con un calo -23%, a cui aggiungere 159.309 litri di succhi d’uva, secondo le dichiarazioni di produzione.

Copyright © 2000/2024