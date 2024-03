La “Vendemmia Solidale” di Le Manzane raccoglie oltre 16.000 euro: finanzieranno progetti charity 

L’impegno e la fatica dei tanti partecipanti alla “Vendemmia Solidale”, evento charity della cantina Le Manzane (edizione n. 12) ha dato i suoi frutti: sono stati raccolti oltre 16.000 euro, che la famiglia Balbinot, proprietaria dell’azienda, ha consegnato alla onlus Unico1 per finanziare progetti charity. Saranno destinati, in particolare, alle famiglie di Kiev colpite dalla guerra e ad un centro diurno che ospita ragazzi con disabilità.

Nel settembre 2023 oltre 500 persone hanno avuto l’occasione di vivere una delle esperienze più autentiche del mondo del vino: la raccolta manuale dell’uva a San Pietro di Feletto, immersi nello splendido scenario delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità Unesco, in compagnia del pluripremiato campione di sci italiano Kristian Ghedina.

“Una parte del ricavato della “Vendemmia Solidale” 2023 - ha spiegato Diego Murari, ex calciatore e fondatore della onlus Unico1 - sarà devoluto a Padre Paolo, che a Kiev sta aiutando bambini e famiglie a superare quotidianamente le difficoltà causate dalla guerra. Un’altra parte andrà alla Fondazione Tonello, che gestisce il centro diurno “Casa Enrico” di Fara Vicentino, una struttura che attualmente ospita 23 ragazzi con diversi gradi di disabilità”. La onlus Unico1 è stata fondata, nel 2007, da Murari per aiutare chi, come lui, combatte ogni giorno contro malattie non comuni. Massimo Bernardi della Fondazione Tonello sottolinea che stanno ristrutturando una casa a poca distanza del Centro per garantire un futuro ai ragazzi: “in particolare - aggiunge - stiamo allestendo una stanza “sensoriale” dove i ragazzi con problemi cognitivi potranno migliorare le proprie prestazioni. La somma sarà destinata a coprire i costi di acquisto di questa stanza particolare”.

Copyright © 2000/2024