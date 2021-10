La veneta Marta Ingegneri è la miglior Sommelier Fisar 2021

La passione per il vino può “far salire molto in alto”: lo sa benissimo Marta Ingegneri, che, nel Congresso Nazionale di Paestum, è riuscita a salire sul gradino più alto del podio del Concorso “miglior Sommelier d’Italia” Fisar 2021. Classe 1987, di Rovigo, laurea in architettura, Marta Ingegneri si diploma sommelier a gennaio 2020. La sua preparazione e la sua passione per il mondo del vino la fanno partire dal Veneto con una delegazione di sommdi Padova e, alla finale di Paestum, riesce a vincere il Concorso “miglior Sommelier d’Italia” Fisar n. 27, la massima competizione nazionale per la Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori, sbaragliando tutti i colleghi. “É stata una sorpresa ma avevo cominciato a sperarci nel Concorso. Sono ancora emozionata ma pronta ad iniziare questa avventura - ha affermato Marta Ingegneri - condivido questo risultato con i Sommelier di Padova e con mio marito, sommelier anche lui, che mi ha sostenuta in questi mesi”. A lei, oltre al titolo, il Premio Rastal, un calice formato “Xxl” in vetro cristallino prodotto da Rastal, un’eccellenza nel mondo del beverage e della degustazione professionale.

Copyright © 2000/2021