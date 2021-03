La vite come simbolo di rinascita, icona della Festa delle Donne del Vino, l’8 marzo

Mai come in questo periodo c’è bisogno di raccontare storie e simboli di rinascita. E, in questo senso, poco è più efficace della vite, che con il suo ciclo vitale è un esempio perfetto. E proprio la vite l’immagine guida della Festa delle Donne del Vino, di scena, ovviamente, l’8 marzo. Il tema portante sarà “Donne, Vino, Ambiente”, con uno sguardo tutto femminile sulle tematiche legate a sostenibilità, risparmio energetico, riduzione degli sprechi, razionalizzazione dell’utilizzo dell’acqua. L’emergenza pandemica, come già accaduto nel 2020, ha spostato le iniziative online e sui social: ogni associata manderà la sua testimonianza attraverso una fotografia che la vede accanto a un filare della vigna, dove un palo di legno è dipinto di verde, o accanto a una barbatella in vaso verde che simboleggiano l’impegno delle Donne del Vino per l’ambiente e il loro amore per le viti. Centinaia di fotografie “green” invaderanno la rete dall’8 marzo con un messaggio di speranza. L’iniziativa vedrà coinvolte non solo le italiane, ma le Donne del Vino di tutto il mondo, con cui l’Associazione italiana ha creato dal 2019 una rete internazionale che continua a lavorare e a crescere anche in epoca Covid. “La Festa nazionale delle Donne del Vino mette sotto i riflettori l’apporto di creatività, rinnovamento e qualificazione fornito dalle donne al proprio comparto produttivo - spiega la presidente Cinelli Colombini - ancora una volta le Donne del Vino saranno attive e unite, e invitano a guardare al futuro con fiducia e in modo costruttivo perché le scelte di oggi, in tema di ambiente, avranno effetti sul futuro dell’agricoltura italiana”. Oltre alle iniziative in rete, l’8 marzo, parte anche il progetto #tunonseisola con un nuovo spazio virtuale di ascolto voluto in primis per tutte quelle donne che in questo momento si trovano in una situazione di forte disagio.

