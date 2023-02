L’Abruzzo Pecorino Doc Castello di Semivicoli 2022 aiuta i genitori di soggetti autistici

Un nuovo capitolo di un progetto benefico a favore dei diritti dell’infanzia, che rientra nella filosofia dell’azienda di considerare il vino non solo come un prodotto di altissima qualità, ma come un veicolo di cultura e conoscenza, portavoce di storia, tradizioni e valori. È quello che apre Masciarelli Tenute Agricole, azienda vitivinicola simbolo dell’Abruzzo del vino e del vino italiano, destinando parte del ricavato delle vendite della nuova annata dell’Abruzzo Pecorino Doc Castello di Semivicoli 2022, tra le etichette più innovative della griffe, ad Angsa-Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici - Abruzzo Onlus, che si batte per garantire una vita serena e dignitosa alle persone affette da autismo.

Un’iniziativa benefica, divenuta oramai una tradizione, dal 2017, con il sostegno alla Onlus Progetto Noemi e di cui, negli anni successivi, hanno beneficiato rispettivamente la Cooperativa Sociale Kaleidos (2018), Il Giardino Segreto (2019), BambiniSenzaSbarre Onlus (2020), Terre des Hommes Italia in Libano (2021) e Food for Soul (2022).

Proprio il forte legame con la sua terra, l’Abruzzo, e con le persone che la abitano, è uno dei valori fondanti di Masciarelli che, per questa nuova annata del vino di punta della linea Castello di Semivicoli, ha deciso di devolvere una percentuale delle vendite a un’associazione regionale di solidarietà sociale.

Copyright © 2000/2023