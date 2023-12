L’artista giapponese Chiharu Shiota firma la nuova etichetta d’autore di Château Mouton Rothschild

Una prestigiosa liason tra vino e arte, nata nel lontano 1945, che prosegue ancora oggi legando una delle più grande griffe del vino francese, Château Mouton Rothschild, ad artisti di fama internazionale, che ogni anno firmano, con opere esclusive, l’etichetta dell’ultima annata: a firmare la vendemmia 2021 è l’artista giapponese Chiharu Shiota, con la sua creazione “Universe of Mouton”. Per celebrare l’evento Mouton Rothschild ha donato un lotto esclusivo (composto da vari formati dell’annata 2021) per un’asta benefica - organizzata con la collaborazione di Christie’s - in favore dell’associazione Antoine Alléno, che è stato aggiudicato per 237.500 euro.

Nel disegno, la fragile sagoma di una figura umana si trova di fronte ad una nuvola rossa di uva: non è al centro dell’attenzione, anzi, appare piccola rispetto all’ambiente, ed è come se stesse mantenendo l’equilibrio tra la natura e l’uomo. La sua presa non può essere troppo stretta, altrimenti il filo si spezzerà, né troppo allentata, altrimenti la nuvola verrà spazzata via e la connessione si interromperà. Le quattro linee che collegano l’uomo all’ambiente rappresentano le quattro stagioni e tutte le emozioni ad esse legate (solitudine, speranza, realizzazione). L’inverno porta con sé solitudine e tristezza, mentre in primavera vengono piantati i semi della speranza, che sbocciano in un’estate ricca, fino a quando l’autunno rivela i suoi frutti. “Quando sono arrivata a Château Mouton Rothschild - ha dichiarato Chiharu Shiota - il loro rapporto con la natura è stato per me fonte di grande ispirazione. Dipendono dal clima e non interferiscono con Madre Natura. Accettano le condizioni in cui cresce l’uva. Credo che Mouton Rothschild rappresenti l’equilibrio tra uomo e natura”. Julien de Beaumarchais de Rothschild, comproprietario di Château Mouton Rothschild e responsabile delle questioni artistiche e culturali della tenuta, nonché dei rapporti con l’artista che crea l’etichetta per la nuova annata, aggiunge: “per me questa etichetta incarna ciò che vorrei chiamare realismo metaforico: vedo in esso un vignaiolo che afferra saldamente un grappolo d’uva favoloso”. Chiharu Shiota è nata ad Osaka nel 1972 e ora vive a Berlino: il suo lavoro è stato esposto presso istituzioni internazionali in tutto il mondo, inclusa la rappresentanza del Giappone alla Biennale di Venezia nel 2015, e il suo prossimo lavoro sarà la scenografia dell’ “Idomeneo” di Mozart al Teatro dell’Opera di Ginevra, a febbraio 2024. Le sue incredibili installazioni sono note per l’uso di filo rosso o nero, avvolto attorno a oggetti di uso quotidiano, per simboleggiare il “filo del destino”, che nella credenza giapponese unisce le persone, e in questo caso lega i viticoltori alla natura, con quattro fili che rappresentano le quattro stagioni.

I proprietari di Château Mouton Rothschild hanno deciso di abbinare la rivelazione dell’etichetta dell’ultima annata ad un’eccezionale asta online, organizzata insieme a Christie’s, in favore dell’associazione Antoine Alléno (dedicata al figlio dello chef pluristellato Yannick Alléno, morto lo scorso anno per un incidente stradale): il lotto comprendeva un assortimento unico di diversi formati di Château Mouton Rothschild 2021, oltre a un’esperienza esclusiva nella tenuta ed un’eccezionale immersione nel mondo di Yannick Alléno, ed è stato aggiudicato nei giorni scorsi per 237.500 euro. Nel lotto sei bottiglie di Château Mouton Rothschild 2021, tre magnum, una doppia magnum (la cui etichetta è firmata da Chiharu Shiota e dai membri della famiglia), un’imperiale e l’unica Nabucodonosor finora disponibile.

L’ambizione del Barone Philippe de Rothschild era di fare di Château Mouton Rothschild un luogo di arte e bellezza. Dal 1945, l’etichetta di ogni annata di Château Mouton Rothschild è illustrata da opere artistiche originali, realizzate dagli artisti più celebri del loro tempo, tra cui Joan Miró, Marc Chagall, Georges Braque, Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Andy Warhol, Antoni Tàpies, Francis Bacon, Salvador Dalí, Jean Cocteau, Balthus, Keith Haring, Matta, Georg Baselitz, Paul Delvaux, Pierre Alechinsky, Jeff Koons, David Hockney, Anish Kapoor, Lucian Freud, Niki de Saint Phalle, Peter Doig, l’italiano Giuseppe Penone e persino il Principe Carlo. Piena libertà d’espressione per tutti loro, anche se molti si sono ispirati alla vite, al piacere di un grande vino e all’ariete, emblema dei Mouton Rothschild. Tutte le opere possono essere viste nella mostra “Paintings for the Labels”, creata dalla Baronessa Philippine de Rothschild nel 1981 e in mostra permanente allo Château Mouton Rothschild dal 2013.

