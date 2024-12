L’Associazione “Le Donne della Birra” cambia guida: Federica Felice alla presidenza

Anche in Italia, la birra ha avuto a lungo una connotazione prettamente maschile, ma l’Italia conta il più alto numero percentuale di consumatrici donne di birra in Europa, ben 6 su 10 (dati AssoBirra). E sempre più è al femminile anche il lato produttivo della filiera brassicola italiana. Come racconta la nascita, già nel 2015, dell’Associazione “Le Donne della Birra”, creata per favorire e sostenere le donne che lavorano nel settore birrario, e che ora ha una nuova guida, la friulana Federica Felice, che conta una lunga esperienza nel settore del vino e in seguito in quello della birra, oltre che come freelance nel settore della comunicazione in cui opera come web & social media strategist. “Eredito un’associazione che è arrivata felicemente al suo primo decennio di vita: un traguardo che ci sta dando la forza per introdurre una serie di progettualità importanti a favore delle donne del settore e del comparto birrario nel suo complesso. La nostra vocazione è nazionale e consolidando gli obiettivi e l’impegno verso la parità di genere del settore, sono motivata a rafforzare la visibilità sul territorio con maggiori azioni a supporto della donna che vuole abbracciare il mondo della birra, sia come appassionata che come professionista”, ha commentato Federica Felice, presidente neoeletta dell’Associazione “Le Donne della Birra”.

