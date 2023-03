Le 118 cantine più premiate dalla critica italiana protagoniste a Milano, con “Civiltà del Bere”

Da Argiolas ad Artimino, da Barone Pizzini a Berlucchi, da Bertani a Bortolomiol, da Camigliano a Capezzana, da Castello di Bolgheri a Castello di Meleto, da Castello di Querceto a La Leccia, da Cavit a Michele Chiarlo, da Colosi a Cusumano, da Dievole a Donnachiara, da Donnafugata a Duca di Salaparuta, da Eleva a Fertuna, da Feudi di San Gregorio a Gianfranco Fino, da Ambrogio e Giovanni Folonari a Frescobaldi, da Gianni Gagliardo a Nino Negri, da Rapitalà a Santi, da Vigneti La Selvanella a Isole e Olena, da Cantina Kaltern a Kettmeir, da Lamole di Lamole a Mesa, da Tenute del Leone Alato a Les Crêtes, da Lis Neris a Livon, da Lunae Bosoni a Lungarotti, da Le Manzane a Masciarelli, da Masi Agricola a Mezzacorona, da Montalbera a Monte Zovo, da Ornellaia a Pasqua, da Piccini 1882 (con Chianti Geografico e Torre Mora) a Pio Cesare, da Prunotto a PuntoZero, da La Raia - Tenuta Cucco a Resistenti di Nicola Biasi, da Ricasoli a Rocca delle Macìe, da Ruffino a Tenuta San Guido, da Tenuta San Leonardo a Tenuta Sant’Antonio, da Cantina Santadi a Casa Sartori 1898, da Tenuta Sette Ponti a Siddura, da Suavia a Tedeschi, da Tenuta di Arceno a Tenuta di Tavignano, da Tommasi a Tramin, da Umani Ronchi a Velenosi, da Venica & Venica a Venturini Baldini, da Conte Vistarino, da Vite Colte, da Zenato a Monteverro: ecco una selezione delle cantine più premiate dalla critica italiana, protagoniste di “Simply the best”, la degustazione, aperta a professionisti e appassionati del buon bere, è firmata da “Civiltà del bere”, la storia rivista fondata da Pino Khail e diretta da Alessandro Torcoli.

L’appuntamento è domani, martedì 28 marzo, a Milano, nei chiostri del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (ingresso da via San Vittore n. 21), con 118 pluripremiate aziende vinicole italiane e 350 vini in assaggio: dalle ore 15 alle ore 17, l’ingresso è riservato professionisti e abbonati a “Civiltà del bere” (e, dalle ore 17 alle ore 20.30, è aperto anche al pubblico degli appassionati; la chiusura ingressi è alle ore 20, info civiltadelbere.com/simplythebest).

“Simply the best è ormai un classico per i nostri lettori”, commenta Alessandro Torcoli, direttore “Civiltà del bere”: “per essere ammesse a questa degustazione, che punta ai vertici dell’enologia italiana, le cantine devono soddisfare un requisito molto esclusivo: aver ricevuto almeno una medaglia d’oro all’edizione 2022 di “Wow! The Italian Wine Competition”. Oppure un’eccellenza - il massimo punteggio - da almeno tre tra le sei principali guide del vino italiane 2023: Ais Vitae, Bibenda, DoctorWine, Gambero Rosso, Slow Wine e Veronelli”.

Sui medesimi giudizi si basa la classifica “Il Top delle Guide dei Vini 2023” di “Civiltà del bere”, un confronto ragionato fra i massimi punteggi delle principali guide di settore.

