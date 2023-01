Le bollicine made in Italy di Valdo Spumanti volano in Usa con Mondavi, brand del vino mondiale

Da una parte, Valdo Spumanti, tra i più noti marchi di bollicine made in Italy, di proprietà della famiglia Bolla, e, dall’altra, C. Mondavi & Family, tra i più famosi brand del vino mondiale, proprietari tra gli altri del marchio Charles Krug: tra le due storiche aziende è stato siglato un accordo strategico per la distribuzione sul mercato americano delle etichette dell’azienda di Valdobbiadene, a partire da questo mese.

Sarà, dunque, affidato a Mondavi, tra le prime cantine della Napa Valley, il compito di distribuire i vini Valdo sul mercato a stelle & strisce, comunicando ai consumatori americani i suoi valori e la sua esperienza di leader nel settore degli spumanti. Ma le due famiglie hanno piani a lungo termine e creano una vera e propria “next-generation partnership”, che avrà ulteriori step in futuro: in particolare, l’accordo sarà sviluppato in tre diverse fasi strategiche. Dopo la distribuzione, la seconda fase prevede la costituzione di una joint venture paritetica che importerà e distribuirà negli Usa la migliore produzione vinicola italiana; la terza fase creerà una ulteriore joint venture paritetica, con sede a Carneros, nella Napa Valley, per la produzione di vini e spumanti.

Fin dalla sua fondazione Valdo, uno dei più importanti e storici produttori di Prosecco, acquistato dalla famiglia Bolla nel 1938, si caratterizza per la continua ricerca della qualità: “come famiglia Bolla, siamo entusiasti di questa partnership con C. Mondavi & Family - afferma Pierluigi Bolla, presidente Valdo Spumanti - che ci consentirà di tornare ad essere protagonisti negli Usa attraverso una sempre maggiore diffusione del marchio Valdo e attraverso lo sviluppo di nuove iniziative commerciali e produttive”.

C. Mondavi & Family è oggi guidata dalla terza generazione della famiglia: Marc Mondavi e Peter Mondavi Jr., insieme ai loro figli. “I miei nonni sono emigrati dall’Italia in California, dove hanno poi acquisito l’iconica proprietà di Charles Krug, quasi 80 anni fa, e oggi sono orgoglioso di onorare le radici della mia famiglia attraverso la collaborazione con Valdo” afferma Peter Mondavi Jr, terza generazione in azienda. Gli fa eco Marc Mondavi, co-owner e rappresentante della terza generazione di C. Mondavi & Family: “la partnership con la famiglia Bolla apre le porte alle prossime generazioni e definisce il futuro delle nostre imprese, fondate sui valori di due famiglie”.

