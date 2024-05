L’e-commerce sorride al Food & Grocery: +8% nel 2024 per un valore di 4,6 miliardi di euro

In un mercato dove gli acquisti online sono in crescita, per un valore di 38,6 miliardi di euro, +6% sul 2023, un ruolo da protagonista se lo ritaglia anche il comparto food che è in risalita tra gli amanti dello shopping telematico, canale che sta trovando sempre più spazio. E se il settore dell’Arredamento e Home living si distingue come il più performante nel 2024 (+12%), davanti a quello dell’Auto e Ricambi (+10%), la performance del settore del Food & Grocery, dopo la contrazione registrata nel 2023 (-2%), mostra segnali interessanti. Il comparto del Food & Grocery nei tre segmenti, Food Delivery (piatti a domicilio), Grocery Alimentare (spesa online da supermercato) ed Enogastronomia (cibi e bevande di nicchia), riscontra, infatti, una crescita del +8% sul 2023 e vale 4,6 miliardi di euro. Da sottolineare che anche nel 2024 cresce la percentuale di comuni italiani coperti da almeno un servizio di Food Delivery (+2% sul 2023), permettendo così al servizio di raggiungere il 76% degli abitanti nel 2024. Inoltre, prosegue l’attivazione del servizio di delivery, con una copertura del 30% nei piccoli comuni con meno di 20.000 abitanti, senza dimenticare che nel 2024 continua il processo di razionalizzazione dell’offerta di servizi di food delivery: i ristoranti affidano il delivery, infatti, alle grandi piattaforme dedicate a questa tipologia di servizio, mentre gestiscono in-house il take-away con ordine ricevuto online e ritiro nel locale. Per quanto concerne il grocery alimentare, la percentuale di abitanti potenzialmente coperti dal servizio di spesa online da supermercato rimane costante sul 2023 (94%): nel 2024 tra le oltre 60 iniziative di spesa online da supermercato attive in Italia, la maggior parte (87%) sono iniziative lanciate da retailer della Gdo. A livello generale, rimane stabile il tasso di penetrazione dei prodotti: l’incidenza dei consumi online sui consumi totali è, anche nel 2024, pari all’11% con la voce Informatica ed Elettronica di consumo che è il comparto con l’incidenza dell’online più alta, pari al 42% della spesa complessiva, in crescita sul 40% del 2023. Questi sono alcuni dati presentati dall’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano, nel convegno “L’eCommerce B2c in Italia: i principali comparti di prodotto”, oggi a Milano, e che si propone di analizzare il mercato eCommerce B2c di prodotto e di approfondire le linee di evoluzione dei comparti merceologici Abbigliamento, Arredamento e home living, Auto e Ricambi, Beauty & Pharma, Food & Grocery e Informatica ed Elettronica di consumo.

Valentina Pontiggia, direttrice Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - Politecnico di Milano, ha sottolineato come “particolarmente positiva la crescita del comparto Food & Grocery: un piccolo passo in un comparto così rilevante (principale voce di spesa delle famiglie italiane) e poco maturo (bassa penetrazione) come il Food & Grocery genera un grande contributo nell’e-commerce totale”.

