Le montagne e le valli trentine esempio di “eccellenza vinicola, sostenibilità e qualità della vita”

Le montagne e le valli trentine sono una realtà unica, in grado di coniugare la produzione vinicola di alta qualità con un modello di vita sostenibile e rispettoso dell’ambiente: spetta proprio ad esse il “Premio Vinarius al Territorio” 2025, promosso da Vinarius, Associazione Enoteche Italiane e consegnato oggi a Roma, al Senato della Repubblica. Giunto alla sua edizione n. 10, il premio è volto ad individuare e celebrare quelle aree geografiche italiane che, grazie al lavoro delle loro comunità, riescono a coniugare la produzione di vini di alta qualità con il rispetto per l’ambiente, l’identità culturale e la promozione del turismo enologico.

La motivazione ufficiale del riconoscimento sottolinea il merito di questo territorio:“per aver saputo, in ostiche condizioni ambientali, esprimere prodotti di eccellenza e una alta qualità della vita, nel rispetto di una ecologia autentica e attuale”. Un omaggio, dunque, alla dedizione collettiva che, attraverso innovazione e tradizione, ha saputo rendere il territorio trentino un punto di riferimento della viticoltura italiana ed internazionale. “Siamo orgogliosi di assegnare il riconoscimento a questo territorio - sottolinea Andrea Terraneo, presidente di Vinarius - esempio virtuoso di come la viticoltura possa integrarsi armoniosamente con l’ambiente, la cultura e l’economia. Il loro impegno per la qualità e la sostenibilità rappresenta un modello da seguire per l’intero comparto vinicolo italiano”. Vinarius comprende oltre 120 associati (il cui fatturato totale sfiora i 50 milioni di euro) che coprono l’intero territorio nazionale. L’associazione è stata fondata nel 1981 ed ha come scopo la promozione, la valorizzazione e la tutela delle enoteche quali attività commerciali specializzati nella proposta del vino di qualità.

“Ricevere questo prestigioso riconoscimento da parte di Vinarius, e riceverlo qui, nel cuore istituzionale del nostro Paese, il Senato della Repubblica Italiana - sottolinea Albino Zenatti, presidente del Consorzio Vini del Trentino - è un’emozione e un onore che condivido con tutti i viticoltori trentini, custodi di una terra straordinaria. Il Trentino, con il suo armonioso equilibrio tra montagne e vigneti, ha saputo trasformare sfide ambientali in opportunità, coniugando l’eccellenza enologica con un profondo rispetto per la natura e la qualità della vita delle persone che vivono e lavorano nelle sue valli e tra le sue montagne. Questo premio celebra la dedizione del Trentino e premia la sua capacità di rappresentare un modello vitivinicolo sostenibile, autentico e proiettato al futuro”.

Copyright © 2000/2025