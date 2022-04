Le ricerche online sul vino e gli alcolici crescono ancora nel 2021. I picchi a dicembre

Dopo il boom del 2020, quando la pandemia ed il conseguente lockdown fecero letteralmente esplodere gli acquisti di vino e alcolici sul web, non si arresta l’interesse per la categoria, ben raccontato dalle ricerche online. Che, come raccontano i dati di Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, dopo l’1,2 milioni di ricerche per la categoria alcolici, e le 2,9 milioni di ricerche per la categoria vini registrate nel 2020, nel 2021 segna un ulteriore aumento nelle ricerche sul web, sia di alcolici (+2%, con 30.000 ricerche in più sul 2020, a quota 1,22 milioni di ricerche) che di vini (+3%, con 90.000 ricerche in più, per un totale di 3 milioni di ricerche). Dall’inizio della pandemia, i picchi di crescita in entrambe le categorie sono stati rilevati nel dicembre 2021: +104% per i vini e +86% per i superalcolici su dicembre 2020.

Nel periodo dicembre 2021-febbraio 2022, analizzato dall’Osservatorio Trovaprezzi, la Regione più attiva online è stata di gran lunga la Lombardia, con 143,56 ricerche ogni 10.000 abitanti nella categoria alcolici e 414,15 ricerche ogni 10.000 abitanti nella categoria vini, davanti al Lazio (361,12 ricerche ogni 10.000 abitanti nella categoria vino), alla Liguria (235,31 ricerche ogni 10.000 abitanti), all’Emilia-Romagna (160,04 ricerche ogni 10.000 abitanti), alla Campania (158,75 ricerche ogni 10.000 abitanti) e all’Umbria (158,46 ricerche ogni 10.000 abitanti). In questo stesso periodo, gli uomini rappresentano il 61% delle ricerche di vino, mentre per fascia di età le più rilevanti sono quelle 25-34 e 35-44 anni, che rappresentano, ciascuna, il 24% delle ricerche sul vino online. La fascia 45-54 rappresenta invece il 18% delle ricerche enoiche sul web, quella 18-24 il 13%, quella 55-64 il 12% e gli over 65 il 9% delle ricerche sul vino online.

