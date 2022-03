Le tante declinazioni del Lambrusco ... in un tour delle enoteche dello Stivale

Oltre venti enoteche, da Trento a Palermo, da Torino a Cagliari, passando per Milano, Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Brindisi e Lecce, sedici diversi Lambrusco proposti in ciascun appuntamento, aperto gratuitamente al pubblico: è “Anteprima Fiere Vino - Wine Tasting MCW - Speciale Lambrusco Dop”, organizzata in collaborazione con Gambero Rosso da Enoteca Regionale Emilia-Romagna, nella cornice del progetto “Mediterranean Cheese and Wine”, di scena dal 21 marzo al 2 aprile, che coinvolgerà 26 cantine del Consorzio Tutela Lambrusco, con l’obiettivo di mostrare la grande versatilità del Lambrusco, con le sfumature cromatiche e gustative che lo caratterizzano, nelle sue diverse declinazioni: il Grasparossa di Castelvetro, il Lambrusco della collina modenese, il Lambrusco di Sorbara, spesso prodotti anche con Metodo Classico, il Lambrusco Salamino, sia quello di Santa Croce di Carpi che quello della Doc Reggiano, la denominazione Colli di Scandiano e Canossa, sulle colline reggiane.

“Il nostro tour sarà un evento diffuso: un modo per raccontare le caratteristiche chiave dei nostri Lambrusco Doc attraverso l’assaggio. Questa formula ci consentirà di raggiungere gli appassionati di diverse città, magari anche coloro che avrebbero più difficoltà ad organizzare una visita di approfondimento in Emilia”, commenta Giacomo Savorini, direttore del Consorzio di tutela Lambrusco. “Come Consorzio, stiamo lavorando su una vera e propria formazione verso il consumatore, con un percorso, che parte in Italia e verrà ripreso sui mercati internazionali, che prevede di far conoscere i nostri 12 diversi vitigni, 12 sfaccettature su sei denominazioni. Crediamo che il Lambrusco abbia caratteristiche uniche, perché ognuno può trovarci un proprio gusto, un abbinamento, un’occasione di consumo nelle varie fasi della giornata”.

