L’etichetta del vino più bella la scelgono i consumatori, nei “Wine Label Awards”

Le etichette del vino sono migliaia e miglia, classiche e innovative, semplici o di design estremo, didascaliche o emozionali, e di diversi materiali. E se è evidente che in scaffali (fisici e on line) sempre più affollati anche “la veste” di una bottiglia conta, oltre alla sua qualità, è importante capire quali sono quelle che funzionano di più. E se già esistono alcuni concorsi dedicati alla tematica, dove a dare i verdetti sono “gli esperti” e gli addetti ai lavori, ora la palla passa ai consumatori, con la prima edizione del “Wine Label Awards”, concorso, si legge in una nota, che “nasce da un’idea di Winelivery, l’app che consegna vini, birre e drink in 30 minuti alla temperatura perfetta e “Civiltà del Bere” , la rivista che dal 1974 promuove la cultura enologica e gastronomica in Italia”.

Il “Wine Label Awards”, spiegano ancora i promotori, è “aperto a qualsiasi cantina pronta a mettersi in gioco candidando la sua migliore bottiglia tramite una semplice richiesta di iscrizione effettuabile entro e non oltre l’11 Febbraio 2022”, su questo link. Sarà la redazione della storica rivista “Civiltà del Bere”, diretta da Alessandro Torcoli, a scegliere, tra le bottiglie candidate, le 64 che entreranno nel vivo della competizione. Il 21 febbraio si apriranno le danze: dalle 64 bottiglie verranno estratte 32 coppie che si sfideranno in una competizione sulla pagina ufficiale Instagram di Winelivery. Tramite sondaggi diretti il pubblico dell’App per bere decreterà chi passerà al turno successivo, fino ad arrivare al 17 marzo, giorno in cui verrà proclamata la bottiglia vincitrice.

Alla bottiglia premiata sarà riconosciuto l’inserimento nel catalogo Winelivery con uno speciale certificato che metterà in mostra l’etichetta, nonché una campagna di comunicazione dedicata per far scoprire a tutta la community dell’app, composta da oltre 1 milione di clienti, la bottiglia, il suo contenuto e la storia dietro alla creazione della sua etichetta e packaging. La cantina vincitrice riceverà il premio da Winelivery e da “Civiltà del Bere”, il 21 marzo, a Milano, nell’evento (wine-tasting) “Simply the Best”, organizzato dalla rivista.

“Sarà un piacere - spiega Alessandro Torcoli, direttore della storica rivista “Civiltà del Bere” - premiare l’etichetta più bella dell’anno nel nostro più importante appuntamento a Milano, un walk-around tasting che coinvolge le aziende vinicole più premiate dalle guide enologiche italiane”.

