Bollino di Stato per il Primitivo di Manduria ... Dal 1 gennaio prossimo i vini Primitivo di Manduria Doc e Primitivo di Manduria Doc Riserva, per essere immessi in commercio, dovranno essere muniti del contrassegno di Stato. Il nuovo sistema, spiega il consorzio di tutela che ha sede a Manduria (Taranto), è gestito da Agroqualità, società di certificazione specializzata nel settore agroalimentare. Le fascette, stampate dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, utilizzano particolari sistemi di sicurezza che certificano l’autenticità del prodotto e contengono sistemi anticontraffazione visibili e invisibili con tracciabilità gestita da banche dati. La fascetta identifica in modo univoco ogni singola bottiglia di Primitivo di Manduria Doc messa in commercio.

