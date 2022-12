Cinque grappoli di Bibenda al Sagrantino del “Metodo Cesarini” … Nella principesca cornice del Salone Cavalieri del Rome Warldoff Astoria, sede della Fondazione Italiana Sommelier, si è tenuta la cena di gala per consegnare i premi di Bibenda, la guida ai grandi vini d’ltalia, alla presenza del ministro Lollobrigida e di oltre mille esperti del settore. I prestigiosi cinque grappoli sono stati assegnati anche al Sagrantino della Cantina di Bastardo. Le sorelle Cesarini Sartori quest’anno hanno già ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali e il Premio Betti (Fondatore del Vinitaly) per l’innovazione nel settore alla Fiera di Verona. Le giovani donne da anni perseguono la ricerca per un vino adeguato al “terzo milennio” - il “Metodo Cesarini” - dove la salvaguardia delle molecole dell’uva in fernientazione ne rivaluti gli aspetti positivi. Per riconoscere questi meriti, la FIS ha riservato una giornata di degustazioni: all’Hotel Hilton Cavalieri 200 persone degustato sei vini dell’Azienda in un percorso sensoriale guidato da Daniela Scrobogna, numero uno della Scuola di Specializzazione Sommelier.

