L’idea di Planeta: un nuovo spazio per l’arte, in Sicilia, per riflettere sul cambiamento climatico

Un spazio per l’arte contemporanea, radicato nel contesto agricolo siciliano, per stimolare una riflessione aperta sugli effetti del cambiamento climatico attraverso lo sguardo creativo degli artisti, invitati ad uscire dalle gallerie d’arte, per confrontarsi con il territorio produttivo e rurale dove sono ben visibili le conseguenze dell’emergenza ambientale, come nel contesto del Mediterraneo: si chiama “Versoterra-Earthwards” il nuovo progetto di “Planeta Cultura per il Territorio” voluto da Planeta in collaborazione con Radiceterna, e che ha preso il via alla Casina dell’Ulmo a Sambuca di Sicilia con l’installazione ambientale “Corpo fragile” dell’artista Ignazio Mortellaro sul problema della desertificazione, visitabile, da oggi al 30 settembre, nell’antico edificio rurale riconvertito.

Un progetto inserito nell’itinerario Iter Vitis “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa”, nato con l’obiettivo principale di promuovere e valorizzare il patrimonio europeo e la cultura della vite e del vino, e realizzato per il riconoscimento di “Menfi - Città Italiana del Vino 2023”.

Una riflessione che non poteva che nascere in Sicilia, isola tra tre Continenti e territorio sensibile alla manifestazione dei cambiamenti climatici in atto. “Versoterra-Earthwards” promuoverà la produzione di progetti di arte contemporanea su tematiche ecologiche e dibattiti aperti al pubblico. Gli artisti sono invitati a realizzare un’installazione site-specific per la Casina dell’Ulmo, a cura della storica dell’arte Valentina Bruschi e Vito Planeta, come contributo per affrontare problematiche globali partendo da specificità locali.

L’edificio che ospita le installazioni artistiche ambientali è situato tra i vigneti della Tenuta Ulmo, sede storica dell’azienda Planeta, tra il borgo di Sambuca di Sicilia e le sponde del Lago Arancio, mentre gli incontri di approfondimento, realizzati in collaborazione con la rivista “Suq Magazine - Unconventional Sicily”, si terranno nella Tenuta Planeta Dispensa a Menfi, nella biblioteca della famiglia Planeta legata all’agricoltura e alla cultura vitivinicola. L’iniziativa continua la partnership con la Fondazione Merz e si inserisce nel programma culturale “ZaCentrale” che la fondazione torinese sta realizzando in Sicilia a partire dagli spazi dello Zac-Zisa Arti Contemporanee a Palermo. Radiceterna è un collettivo curatoriale nato con la rigenerazione degli spazi settecenteschi del Calidarium dell’Orto Botanico dell’Università di Palermo per la fondazione di una biblioteca dedicata all’arte e all’ambiente, e la cura di un programma di arte contemporanea e musica sperimentale per la “Biennale Manifesta 12”.

“Versoterra-Earthwards” fa parte di “Planeta Cultura per il Territorio”, un ricchissimo palinsesto che spazia dalla musica al teatro, all’arte contemporanea, alla letteratura. Ormai celebre è “Viaggio in Sicilia”, progetto di residenza nomade d’artista che vede ogni anno impegnati talenti italiani e stranieri in un viaggio nell’isola alla ricerca di luoghi, storie e atmosfere sconosciute al grande pubblico, cui segue una mostra che raccoglie le opere frutto delle suggestioni del viaggio. Planeta offre un corpus coerente di attività culturali e di ospitalità volte a trasmettere, a partire dal vino, i valori positivi che animano l’azienda: etica della produzione e cura maniacale per la qualità; rispetto del paesaggio e della cultura di ogni luogo con cantine e strutture perfettamente integrate nel territorio, amore per la Sicilia e passione secolare per l’agricoltura.

