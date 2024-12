L’inchiesta “Native Grapes Academy” si chiude con il patteggiamento

Si è chiuso con un patteggiamento dettato dalla volontà di evitare tempi lunghi e strumentalizzazioni, il procedimento giudiziario a carico di Unione Italiana Vini Servizi, relativo al progetto europeo “Native Grapes Academy”, per un presunto illecito su alcuni fondi Ue.

“Con l’udienza odierna presso il Tribunale di Verona - spiega una nota - si è concluso il procedimento giudiziario a carico di Unione Italiana Vini Servizi relativo al progetto europeo “Native Grapes Academy (Nng)”. La società, su consiglio dei suoi legali, ha scelto l’applicazione della pena su richiesta delle parti. Si tratta - ha precisato la cooperativa di servizi - di una scelta ispirata a motivi tecnici e non di merito, dettata dalla volontà di evitare un procedimento che si annunciava verosimilmente lungo e non privo di ripercussioni sul normale corso delle attività, nonché da ulteriori strumentalizzazioni. Le persone fisiche coinvolte, in quanto figure apicali con poteri gestori a loro attribuiti, hanno, per altrettanto pragmatismo, adattato la loro strategia a quella della società. Nondimeno saranno valutati rimedi successivi da esperirsi in sede nazionale ed europea da parte della società e delle persone fisiche”.

