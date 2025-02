“Linea Verde Strade d’Italia” riparte da Montepulciano, la terra del Vino Nobile

Un viaggio nella bellezza della terra del Vino Nobile, che “d’ogni vino è il re” come scriveva il grande letterato Francesco Redi, medico più alto in grado alla Corte dei Medici, nel suo “Bacco in Toscana”, nel Seicento, e di Montepulciano, la città che ha dato i nati al Poliziano, il più grande poeta del Rinascimento, segretario personale di Lorenzo de’ Medici e animatore del celebre cenacolo di intellettuali del Magnifico, che conserva le più belle cantine storiche “murate”, ovvero dentro le mura, nei suoi nobili palazzi rinascimentali, disegnati dai più grandi architetti del passato, da Michelozzo a Baldassarre Peruzzi, passando per Il Vignola, attorno alla famosa Piazza Grande, e dove ancora si produce vino. Lo farà “Linea Verde Strade d’Italia”, il nuovo branded content dell’Intrattenimento Day Time in Rai dedicato ai territori, alle tradizioni ed al legame profondo tra la terra e i suoi prodotti - spin-off di “Linea Verde”, lo storico programma di Rai 1 che, da oltre 40 anni, ogni domenica, racconta i territori, l’agricoltura e le eccellenze enogastronomiche dell’Italia, colonne portanti dell’economia e della cultura italiana, al grande pubblico - che riparte l’8 febbraio su Rai 1 (ore 12), condotto da Tinto e Angela Rafanelli. Un “assaggio” delle Anteprime di Toscana (14-21 febbraio), che inizieranno proprio con le degustazioni delle nuove annate del Nobile, il Vino Nobile 2022 e la Riserva 2021, nell’antica Fortezza di Montepulciano (15-16 febbraio), con il rating dell’annata 2022 e il debutto ufficiale in etichetta delle Pievi.

L’amata coppia di conduttori, nel suo viaggio in Italia a bordo di un sidecar, arriverà a Montepulciano, per raccontare il Vino Nobile ed il suo territorio, portando i telespettatori tra i vigneti nel periodo della vendemmia per vivere insieme questo momento magico. Un’occasione per conoscere i produttori del Consorzio del Nobile, guidato da Andrea Rossi, e raccontare come, a partire dal loro profondo legame con il territorio e dalla sua antica suddivisione in Pievi, nel rispetto delle proprie radici, guardano al futuro con il progetto delle 12 Pievi, versione delle Unità Geografiche Aggiuntive (Uga), nella nuova etichetta del Vino Nobile di Montepulciano di cui il 2025 segna l’anno di uscita ufficiale.

Ma non mancherà il tempo per approfondire le antiche tradizioni di Montepulciano anche con un’ottima degustazione a tavola, e una corsa dietro le botti rotolanti del “Bravìo”, storica sfida tra le Contrade tra le antiche vie ed i nobili palazzi della “perla del Rinascimento”.

