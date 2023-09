L’inflazione non frena i consumi: l’estate trascina gli italiani fuori casa, tra aperitivi e birra

Con la fine - almeno sul calendario - dell’estate, è tempo dei primi bilanci stagionali, a partire da quelli su consumi fiori casa degli italiani. Come racconta l’analisi “Italy On Premise Consumer Pulse” di Cga by NielsenIQ, nei mesi estivi l’85% dei consumatori ha mangiato fuori casa ed il 56% ha frequentato locali o bar. Inoltre, più di due persone su cinque (42%) hanno dichiarato di uscire più spesso del solito proprio in virtù della bella stagione. Le persone che escono più spesso nel corso del periodo estivo sono generalmente i più giovani (il 37% è under 34) e i residenti in città (76%).

I motivi per i quali dichiarano di frequentare locali più spesso del solito sono legati allo specifico periodo estivo (58%), all’ampia proposta di eventi in programma sul territorio (28%) o all’occasione di provare nuovi posti (23%). Nelle vacanze i locali più gettonati dell’estate, secondo l’analisi, sono pizzerie (61%), bar (46%) e bar sulla spiaggia (44%) tra i più frequentati dagli italiani. Nei bicchieri, la scelta ricade principalmente su aperitivi (49%) e birra (47%), davanti al vino (35%) e alle bevande analcoliche (29%). Un dato rilevante per l’Italia è la quantità di consumatori che scelgono birre nazionali (76%) mentre gli italiani che optano per le birre d’importazione sono il 41%.

Le tendenze del consumo fuori casa, nel complesso, sono positive, ma i dati di Cga by NielsenIQ segnalano anche una certa cautela da parte dei consumatori per quanto riguarda le proprie intenzioni di spesa. Tra coloro che escono meno spesso di casa per consumare cibo o bevande, la metà (50%) dichiara che ciò è dovuto all’aumento del costo della vita, mentre per il 42% indica la causa nell’aumento dei prezzi per mangiare e bere fuori casa.

“La nostra ricerca mostra come i consumatori italiani affrontino le vacanze estive con il desiderio di frequentare locali, e con l’intenzione di concedersi momenti di svago o di piacere. Questo atteggiamento si manifesta nonostante le preoccupazioni legate al costo della vita e con un forte interesse a sperimentare, complice anche la piacevole stagione. Con la nostra ricerca siamo in grado di mappare le abitudini di consumo per intercettare sia i cambiamenti economico-sociali del nostro Paese sia le nuove azioni per supportare tutta la filiera del settore del fuori casa, non solo nel periodo delle vacanze ma tutto l’anno”, commenta Daniela Cardaciotto, On Premise Sales Leader Italia di Cga by NielsenIQ.

