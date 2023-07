L’invasione dei granchi blu nella laguna di Orbetello: Fedagripesca chiede lo stato di emergenza 

Dopo l’Adriatico i granchi blu, specie “aliena” che arriva dall’Atlantico, hanno invaso la laguna e la costa di Orbetello, in Toscana, provocando un vero e proprio cataclisma ambientale ed economico, con gravissimi danni all’ecosistema e all’economia della pesca: per questo Confcooperative Fedagripesca Toscana ha chiesto lo stato di emergenza. Si tratta di una specie priva di predatori in natura, che divora tutto quello che trova. “Sono molto aggressivi - afferma Andrea Bartoli, vicepresidente e referente pesca Confcooperative Fedagripesca Toscana - e mangiano tutto quello che trovano. I pesci d’allevamento rischiano di essere decimati in poco tempo, ma è a forte rischio anche tutta la costa. Stanno devastando un habitat in cui non sono nati, perché non sono tipici del Mediterraneo, ma dentro al quale sono proliferati. Serve subito un tavolo tecnico con la Regione e, come conseguenza, la dichiarazione dello Stato d’emergenza da parte del Governo, così come è accaduto nell’alto Adriatico per il medesimo problema”.

Un fenomeno sfuggito di mano in breve tempo, come ricorda Pierluigi Piro, presidente Cooperativa Orbetello Pesca lagunare: “un anno fa erano appena centinaia, mentre ora sono quintali. Attaccano i nostri pesci e le strutture per la pesca. Mangiano le orate più piccole, oltre a vongole e cozze, che sarebbero proprio gli alimenti delle orate, creando un cortocircuito alimentare. Anche la pesca delle anguille è già diminuita del 30%, perché recidono tutte le reti. Abbiamo bisogno di risposte urgenti dal Ministero dell’Agricoltura e di sostegni economici”. Le contromisure, peraltro, si preannunciano complicate: “ci troviamo davanti a una specie nuova - conclude Piro - che stiamo studiando adesso. L’unico modo pare essere quello di pescarli tutti, ma poi si pone anche il problema dello smaltimento, perché hanno un mercato ancora ristretto. In vita mia non ho mai assistito ad un fenomeno del genere. Penso che siano arrivati con delle navi cargo, poi hanno trovato un clima favorevole per riprodursi. Se non reagiamo in fretta distruggeranno il nostro ambiente e la nostra economia”.

