L’Irlanda e l’Italia del rugby brindano al connubio tra vino e cucina italiana candidata all’Unesco

Non toccate la birra ad un irlandese, oggi, nel “St. Patrick’s Day”, festa del Santo Patrono di Irlanda, San Patrizio, la più importante del Paese, che si festeggia ogni anno il 17 marzo. Ma nei giorni scorsi, a Roma, l’Irlanda del rugby, guidata da Simon Easterby e capitanata da Caelan Doris, in occasione di una sorta di “terzo tempo” speciale, dopo il tradizionale incontro dopo-gara tra i giocatori ed i tifosi delle due squadre che celebra la convivialità anche a tavola, sopra ogni cosa, compresa la rivalità tra Nazionali diverse, nell’ultimo match del “Guinness Sei Nazioni” 2025, vinto dalla Francia, ha brindato alla vittoria su un’Italia comunque grande - 17-22, il risultato all’Olimpico in una delle partite più belle e partecipate, dagli irlandesi, che hanno colorato di verde la Capitale, e gli italiani di ogni età - con il vino italiano, e nel suo perfetto connubio con il nostro cibo. L’occasione, è stata la cena di gala organizzata dalla Federazione Italiana Rugby nella cornice del Complesso Monumentale delle Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, che, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, ha celebrato la cucina italiana candidata all’Unesco, con gli Irlandesi e gli Azzurri dell’Italrugby guidati da Gonzalo Quesada e capitanati da Nacho Brex, i piatti dello chef stellato Enrico Derflingher e, nei calici, i vini Banfi (dal Rosso di Montalcino, al San Angelo Toscana Igt, dal Pinot Grigio al Brut), al fianco del rugby come fornitore ufficiale.

“Essere accanto ad un grande evento come il “Sei Nazioni” porta un’enorme visibilità, e noi siamo fieri di rappresentare il vino italiano nel mondo in un’occasione così importante”, ha detto, a WineNews, Rodolfo Maralli, presidente Banfi, cantina leader del Brunello di Montalcino e non solo. E con la fortunata circostanza in cui tutte e due le squadre, la Nazionale irlandese, la più forte al mondo, e l’Italia, hanno assaggiato ed apprezzato insieme i vini italiani, mentre i rispettivi Paesi, come ha ricordato il Ministro Lollobrigida alla cena di gala, si ritrovano faccia a faccia sugli health warnings nelle etichette delle bevande alcoliche introdotte dalla normativa irlandese, ed alle quali l’Italia contrappone proprio la cultura della nostra tavola che vede il cibo inseparabile dal vino e viceversa.

Uno sport, il rugby, sempre più popolare ed amato, fatto di condivisione e gioco di squadra, lealtà e rispetto per l’avversario, con il famoso terzo tempo, in cui in cui le squadre si stringono la mano e cenano insieme, e che, come tutti gli sport, è sinonimo di salute e sana alimentazione, soprattutto verso le nuove generazioni che lo seguono. E dallo spot che vede la Nazionale Italiana di Rugby testimonial per il Ministero dell’Agricoltura della frutta in guscio italiana “buona, sicura e ricca di benessere” e “alleata” decisiva per conquistare la meta, alla sua distribuzione proprio nel terzo tempo, dove Banfi - che continua il suo percorso a fianco della Nazionale italiana rugby, in un rapporto consolidato dal 2019 e fondato su alcuni valori comuni - è protagonista con i suoi vini dei momenti di condivisione a tavola e non solo, anche il buon cibo ed il vino italiani sono stati al fianco degli Azzurri nel “Sei Nazioni”, il torneo di rugby più antico al mondo, e uno degli eventi sportivi più importanti e seguiti.

Copyright © 2000/2025