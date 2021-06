L’Italia brinda all’estate con “Cantine Aperte”, nei territori del Belpaese il 19-20 giugno

Brindare insieme all’arrivo dell’estate con un fine settimana open air in tutta Italia, dove l’imperativo sarà enoturismo di qualità. Con questo spirito le centinaia di cantine del Movimento Turismo Vino si preparano a replicare “Cantine Aperte”, l’appuntamento che sabato 19 e domenica 20 giugno brinda con i wine lover all’arrivo dell’estate, bissando eccezionalmente il tradizionale appuntamento di maggio. Con tanti brindisi con i vini e nei territori di tutta Italia. Ovviamente, ancora in epoca Covid, grande attenzione alla sicurezza: visite e ingressi su prenotazione obbligatoria saranno i denominatori comuni di ogni iniziativa proposta anche per il bis di “Cantine Aperte”.

Da Nord a Sud, in particolare, saranno 235 le cantine Mtv di 12 regioni (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto) pronte a riaprire le porte per accogliere gli enoturisti a caccia di wine experience, tra degustazioni, passeggiate tra i filari, pic nic e trekking in vigna. E, a proposito di pic nic in cantina, per “Cantine Aperte” si rafforza la partnership tra il Movimento Turismo Vino e il portale Picnic Chic, nata proprio con l’intento di riscoprire il turismo slow e la vita all’aria aperta.

La formula è semplice: per prenotare è sufficiente accedere al portale Picnic Chic, selezionare la proposta dell’azienda aderente e prenotare (conferma di prenotazione via mail). All’arrivo nella struttura selezionata si potrà così vivere l’esperienza scelta ritirando il picnic da consumare nelle aree messe a disposizione. Esperienza che sarà riproposta anche in “Vigneti Aperti” (a giugno in Umbria e nelle Marche), evento ideato di recente sotto l’egida della #Winecation per chi ricerca gite di prossimità a contatto con la natura ma anche occasioni per seguire da vicino le varie fasi che caratterizzano il lavoro prima in vigna e poi in cantina.

