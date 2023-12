Liv-Ex, a Natale trionfa la Toscana, grazie ad Argiano, Sassicaia e Masseto

Sperando in un dicembre che di certo non potrà portare in positivo il pessimo bilancio 2023 ma, almeno, invertire la tendenza al ribasso, la fine anno del Liv-Ex, almeno nella settimana che ha anticipato il Natale, ha visto tra i grandi co-protagonisti diversi grandi nomi italiani, e toscani in particolare.

Secondo un recente focus della piattaforma di riferimento del mercato secondario, infatti, se Bordeaux, che resta leader come Regione per quota di mercato, è scesa dal 41,3% al 38%, nonostante le buone performance di Carruades de Lafite 2021 e Château Lafite Rothschild 2014, così come hanno perso qualche punto Borgogna, Champagne e Piemonte, a crescere, oltre a territori e Paesi come Rodano e Stati Uniti, è stata soprattutto la Toscana, passata del 7,2% al 13,2%, grazie soprattutto alle attività di trade che hanno interessato, ancora una volta, il Brunello di Montalcino 2018 di Argiano, che continua a capitalizzare il titolo di “Wine of the Year” conquistato nella “Top 100” di “Wine Spectator”, e due grandi classici del mercato del collezionismo, come il Sassicaia 2016 della Tenuta San Guido ed il Masseto 2020 di Frescobaldi.

Il Brunello di Montalcino 2018 di Argiano è tra i cinque vini, in particolare, che hanno mosso più valore (con un prezzo arrivato a 530 sterline a cassa da 12 bottiglie, tra il 15 ed il 21 dicembre, dopo aver toccato il picco di 616 sterline, ndr), e anche tra quelli più scambiati in volume (insieme ad un altro Brunello di Montalcino, quello 2016 di Castelgiocondo di Frescobaldi, ndr).

Copyright © 2000/2023