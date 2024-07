“Lo Champagne per Tutti”, un manuale di Andrea Silvello, illustrato da Teo KayKay

Illustrazioni d’autore, fatte a mano, e un linguaggio semplice e accessibile a chiunque per raccontare il mondo delle bollicine più prestigiose del mondo: è lo “Lo Champagne per Tutti”, manuale illustrato dall’art-designer Teo KayKay, ormai una delle firme più importanti che legano vino e arte contemporanea e che ha già realizzato bottiglie di realtà come Berlucchi, Ferrari e Signorvino per progetti speciali, ma anche i menu del Mudec, il ristorante tristellato Michelin di Enrico Bartolini a Milano, e scritto con Andrea Silvello, coautore e appassionato dello Champagne, e fondatore della community “TopChampagne”, già nel 2019.

Libro (primo in classifica su Amazon, Pubblicazione indipendente, maggio 2024, pp. 45, prezzo di copertina 14,99 euro) che si propone come “una narrazione di 40 pagine frizzante e divertente, che vi condurrà alla scoperta di tutto ciò che c’è da sapere sullo Champagne: dalla storia alla produzione, dai vitigni ai metodi di degustazione, dalle Maisons alle tipologie, senza tralasciare curiosità e qualche numero di mercato”.

